Родители об электронной регистрации первоклассников: "Удобно и понятно"

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Возможностью предварительно подать заявки на ожидаемую в феврале электронную регистрацию первоклассников уже воспользовались более 150 родителей, узнал портал в Управлении образования. Родители рады, что не надо стоять в очереди, и признают, что регистрация удобна и понятна.

Начиная с февраля 2017 года, детей в первый класс можно будет зарегистрировать также электронным способом. Это оговорено утвержденными Лиепайской думой обязательными правилами о порядке, в котором ребенка регистрируют и принимают в первый класс основанных городским самоуправлением всеобщих образовательных заведений.

Регистрация первоклассников на 2017/2018 учебный год начнется 6 февраля 2017 года в 9.00 и продолжится 30 дней. Укомплектование классов в школах будет проводиться, начиная со второй недели марта, соответственно установленному руководством каждой школы порядку. Подать заявления в первый класс можно будет в два или три выбранных родителями учебных заведения в приоритетном порядке. Все заявления – и отправленные по э-почте, и полученные непосредственно от родителей – будут точно зафиксированы в порядке очереди, согласно их времени регистрации.

Начальник управления образования Кристине Ниедре-Латхере предлагает родителям тщательно обдумать, какую из ближайших к их месту жительства или месту работы школ выбрать, поскольку в Лиепае в одном микрорайоне есть даже несколько школ и общественный транспорт легкодоступен во всем городе. 23 января в 16.00 в зале Лиепайской государственной 1-й гимназии управление образования для родителей первоклассников проведет особый семинар и об адаптации первоклассников, и об э-регистрации, предоставляя также практическую помощь и консультации. Интересующиеся могут записаться на семинар по э-почте: reģistrs@liepaja.edu.lv.

Представитель Управления образования Гунта Якобсоне рассказала, что родителей будущих первоклассников также информируют на собраниях в детсадах, родители получают также буклеты, и также имеется возможность ознакомиться с видео роликом в интернете "Как регистрировать первоклассника в Лиепае" на страничке "Youtube".

Переход на электронную регистрацию был принят и потому, чтобы она была более удобная и быстрая, и в дни регистрации больше не придется стоять в длинных очередях у школ.

Мама будущей первоклассницы Марии Терезы Агнессе выразила радость по поводу электронной регистрации: "Мне нравится, что ввели электронную регистрацию. Я испробовала ее, регистрируя дочку в садик. Удобно. Не надо больше стоять в очередях. В свою очередь, регистрация понятна. От семи до десяти минут, и – порядок! Это по-современному и логично!" радуется Агнессе. Полностью регистрацию предстоит завершить в феврале.