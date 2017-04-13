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Сегодня был избран новый руководитель концертного зала "Лиелайс дзинтарс". Им стал бывший руководитель камерного оркестра “Sinfonietta Rīga” Тимур Томсонс. К выполнению обязанностей он приступит 18 апреля.

В целом свои заявки на конкурс прислали 13 претендентов, из которых три были приглашены на второй этап отбора - интервью.

Тимур Томсонс имеет степень магистра, которую он получил в Латвийской академии культуры. Он также читал лекции в Латвийской академии культуры и Колледже Альберта.

До сих пор обязанности руководителя концертного зала выполнял член правления Алдис Каупа.