С увлечением ищет источники и отмечает их на карте

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По-меньшей мере раз в месяц Мартиньш Анцанс вместе с подругой Майрой Мелвере садится в машину и отправляется словно в экспедицию - искать исчтоники на территории Латвии. Если поездка была удачной и родник найден, то он его отмечает на карте. "Наша идея нетолько популяризировать места источников, но мы также хотим побуждать людей просто путешествовать по своей родной стране", - говорит Мартиньш.

Вести поиски источников Мартиньш начал примерно два года назад. "У моих родителей была традиция в поездках набирать везде родниковой воды. Вот я и подумал, а почему бы мне не насти родники на карту. чтобы и другие видели, где искать источники". И теперь на страничке "Facebook" на "Latvijas avoti" можно найти результаты поисков Мартиньша, а также регулярно следить за фотографиями и видео, которые там выкладывает Мартиньш.

Поиски родников, словно приключение, подчеркивает М. Анцанс, который после 10 лет жизни, вернулся жить в Лиепаю.

На данный момент на карту Латвии нанесено около 60 мест, где можно брать родниковую воду, но М. Анцанс уверен, что таких мест намного больше. Видя активность Мартиньша в социальных сетях, нередко люди делются с Мартиньшем координатами, где можно найти источник. "Но бывает, что координаты все-таки не точные, так случалось несколько раз".Но в любом случае, лиепайчанин благодарен людям за подобные сведения.