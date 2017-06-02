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Самые дисциплинированные – Валцис, Сескс и Милославский

Ключевые слова дума | депутаты

За четыре года ни одного заседания Лиепайской думы не пропустили депутаты Лиепайской партии (ЛП) Хелвий Валцис и Улдис Сескс, в свою очередь, ни одного заседания постоянных комитетов не пропустили Х.Валцис и Роман Милославский (сначала представлял "Согласие", теперь партию "Лиепая в квадрате").

Заседания думы не пропускал также Эдвин Стрикс (ЛП), который в кресле депутата оказался позже, после смерти депутата Силвы Голде.

Информацию о том, сколь аккуратно депутаты городской думы посещали заседания думы и заседания комитетов, по просьбе "Курземес вардс" обобщил отдел общественных отношений и маркетинга самоуправления.

В течение четырех лет в период от выборов самоуправления в 2013 году до следующих, которые пройдут уже на этой неделе, состоялись 59 заседаний Лиепайской думы, из них 11 – внеочередных заседаний думы. Депутаты Р.Милославский и Ю.Хадарович (были в "Согласии", теперь в партии "Лиепая в квадрате") пропустили по одному заседанию думы, заместитель председателя думы Гунар Ансиньш (ЛП) и Марис Цейрулис (ЛП) не присутствовали на двух заседаниях думы.

В свою очередь, больше всего заседаний думы пропустила депутат от оппозиции Линда Матисоне (была в списке Партии реформ, теперь баллотируется в списке Латвийского объединения регионов/общества "Лиепайниеки"), которая посетила 43 заседания из 59. "Неявки связаны только и исключительно с рабочими командировками", – корреспонденту "Курземес вардс" пояснила депутат думы, руководитель предприятия "Lauma Lingerie". 

В свою очередь, больше всего заседаний комитетов – именно комитета по социальным делам, здравоохранению и общественному порядку – пропустил заместитель председателя думы Вилнис Витковский (ЛП), который в период своего избрания в этот комитет из 34 заседаний посетил лишь 26. В.Витковский пояснил, что эти неявки в основном были связаны с его учебой в Германии, в Мангейме, в течение первых двух лет этого созыва думы. В свою очередь, более поздние неявки связаны с занятостью на работе. 

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