В Лиепайском университете есть возможность сдать централизованные экзамены. Выпускники средних школ, которые не сдали нужный централизованный экзамен или которые хотят улучшит оценку, могут подать заявку на сдачу централизованных экзаменов по латышскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории Латвии и мира, английскому, русскому, немецкому и французскому языкам. Экзамены будут проходить одновременно со школьныи экзаменами. Заявления принимаются в Лиепайском университете (ул.Лиела, 14, 2-й этаж, кааб. 214) по понедельникам, вторникам и средам и четвергам с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. При себе нужно иметь паспорт или удостоверение личности, документ, подтверждающие среднее образование, а квитанцию об уплате за экзамен. С графиком централизованных экзаменов и сроками подачи заявлений можно ознакомиться на домашней странице Лиепайского университета www.liepu.lv.
Сдача централизованных экзаменов 13.01.2017
Ключевые слова университет | образование
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Сдача централизованных экзаменов
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