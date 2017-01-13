Сдача централизованных экзаменов

Ключевые слова университет | образование

В Лиепайском университете есть возможность сдать централизованные экзамены. Выпускники средних школ, которые не сдали нужный централизованный экзамен или которые хотят улучшит оценку, могут подать заявку на сдачу централизованных экзаменов по латышскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории Латвии и мира, английскому, русскому, немецкому и французскому языкам. Экзамены будут проходить одновременно со школьныи экзаменами. Заявления принимаются в Лиепайском университете (ул.Лиела, 14, 2-й этаж, кааб. 214) по понедельникам, вторникам и средам и четвергам с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. При себе нужно иметь паспорт или удостоверение личности, документ, подтверждающие среднее образование, а квитанцию об уплате за экзамен. С графиком централизованных экзаменов и сроками подачи заявлений можно ознакомиться на домашней странице Лиепайского университета www.liepu.lv.

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:

- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,

- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,

- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,

-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.