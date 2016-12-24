Сегодня ожидается сильный ветер и дождь

Ключевые слова ветер

Сегодня утром на территории всей Латвии набирает силу южный, юго-западный ветер. Его скорость рано утром в Курземе достигала 13-18 метров в секунду, позже ветер усилился до 18-22 метра в секунду, свидетельствует метеорологическая информация.

В субботу будет облачно, к вечеру в Курземе небо прояснится. Местами пройдут дожди, в восточных районах страны возможен мокрый снег.

Ветер в порывах будет достигать 12-17 метров в секунду, к полудню скорость ветра составит 18-22 метра в секунду. К вечеру ветер немного утихнет.

Температура воздуха составит +1, +5 градусов, в Курземе +5, +6 градусов.