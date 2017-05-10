Руководителем Лиепайского отделения Латвийского союза писателей стала Линда Зулмане. Линда Зулмане – лектор факультета гуманитарных и художественных наук Лиепайского университета, руководитель литературной академии приморских городов. В союз писателей принята 6 апреля 2017 года. Лиепайские писатели избрали ее своим лидером, когда прежний руководитель Эрик Вилсонс отказался от этой должности из-за занятости. Он также рекомендовал избрать Линду Зулмане руководителем отделения. Участники собрания Лиепайского отделения СП своим голосованием одобрили предложение. На заседании Латвийского союза писателей выдвинутую лиепайчанами кандидатуру утвердили. Линду Зулмане избрали также в правление СП. Она полна решимости работать и говорит: "Чувствую себя хорошо, хотя понимаю, что это для меня в своем роде новый вызов. Буду работать так, чтобы упорядочить творческую среду, чтобы дать возможность собираться вместе как новым авторам, так и опытным литераторам. Задуманы творческие встречи и в своей среде, и с коллегами из других городов". У Линды Зулмане опубликована первая статья "Взгляд на кухню творческого процесса" в вышедшем недавно 2-м номере газеты "конТЕКСТС" Латвийского союза писателей. В ней лектор университета дает обзор, как создаются литературные произведения, что происходит в рамках творческого процесса писателя и поэта.
Линда Зулмане хочет создать поддерживающую писателей, творческую среду.
Семью писателей возглавит Линда Зулмане 10.05.2017
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