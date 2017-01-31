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СГД будет доступна реже

Ключевые слова сгд | налоги

С 1 февраля центры обслуживания клиентов Службы госдоходов за пределами Риги будут очно обслуживать клиентов только три дня в неделю.

В остальное время  в этих центрах будут рассматривать и обрабатывать представленные документы, а также выполнять другие, связанные с администрированием налогов обязанности, таким образом ускоряя обработку поступивших деклараций.

Представитель СГД Эвита Тейце-Мамай пояснила, что такое решение принято после тщательной оценки загруженности центров обслуживания клиентов, так как существенно сократился поток клиентов. Второй определяющий фактор – существенные ресурсы вложены в развитие информационных технологий СГД, в результате чего многие процессы автоматизированы и практически все услуги жителям доступны удаленно, путем использования электронной системы декларирования СГД.

Это существенно сократило необходимость в непосредственном посещении СГД. 

В Лиепае центры обслуживания клиентов СГД впредь будут открыты по понедельникам с 9.00 до 18.00, по вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00. 

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