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Ознакомиться со школой будущего уже сегодня были приглашены все, кто в 6-й средней школе им.Я.Райниса принимал участие в открытии крупнейшего в Балтии класса 3D. Сначала директор школы Карлис Страутиньш обратился к гостям, учителям и ученикам своей школы. Он обратил внимание на то, что проходит обучение, что название "Иная школа" заполняется содержанием. "Мы работаем так, чтобы ученики проявляли желание учиться", – сказал директор. Внедряя новые методы учебы, участвуя в разных международных проектах, удалось увеличить количество школьников. Теперь достигнуто то, что мальчики и девочки смогут принимать участие в классе 3D, который является уникальным в нашей системе государственного образования и даже в масштабе Балтии. И это позволяет лиепайчанам стать школой 4.0 – то есть – четвертого поколения.

"Школа старается быть пионером в области введения инноваций. Новый класс 3D является большим успехом как для школы, так и для города в целом", – подчеркнул заместитель председателя думы Вилнис Витковский, в свою очередь, председатель думы Улдис Сескс выразил радость по поводу развития его бывшей школы. В мероприятии участвовал руководитель производящего принтеры предприятия "MakerBot" регионов Ближнего Востока и Африки Валентин Шторц. Он, исходя из личного опыта, рассказал, какое значение имеет то, если уже в школе детям позволяют ознакомиться с современными технологиями и как эти умения и знания впоследствии могут пригодиться на современном изменчивом рынке труда.

Любознательные школьники подтвердили, что у них большой интерес к современным технологиям. "В нашем классе есть ученики, которые интересуются и которые быстро осваивают умение работы", – сказал воспитанник 11-а класса Давис Стогниенко.

Чтобы образовать крупнейший в Балтии класс 3D, заключен договор с ООО "Baltic3d.eu" на более чем 37 000 евро, получая финансирование думы в размере более 32 000 евро. 6-я средняя школа является первой средней школой в Скандинавии, в странах Центральной и Восточной Европы, которая получила сертификат "MakerBot Starter Lab".