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Сибирь научила беречь и любить жизнь  (1)

Ключевые слова репрессированные | репрессии

"Отец поцеловал маму, маленькую сестренку. У нас с собой был хлеб, отец взял буханку, сунул за пазуху и сказал: мне хватит. Перед тем еще дома отец говорил: если нас вывезут в лес, то мы выживем". Так о пережитом на Калвенской станции 14 июня 1941 года вспоминает Вилма Раджус (урожденная Шнипке), которую вместе с семьей вывезли с хутора Лейземниеки Сакской волости.

 Девушке было 17 лет, брату Раймонду – шесть, а маленькой сестричке Антре было только семь недель. Для советского режима они были нежелательными персонами. Воспоминания Вилмы хранятся в фондах Павилостского краеведческого музея. Имена всех вывезенных в советских депортациях жителей Павилостского края включены в созданную музейщиками книгу "Чтобы помнить", которая представлена на экспозиции советского времени. "Мы ездили в музей "Лиепая при оккупационных режимах" и записывали имена людей своего края, пострадавших в 1941 и 1945 годах", – рассказывает заведующая музеем Ирина Курчанова. Списки сосланных напечатаны также в книге о Павилосте, изданной в 1999 году. Очень ценный материал со списками сосланных в распоряжение музея передал А.Пирктиньш из Вергале. О депортациях и ссылке в Сибирь в Павилостском музее рассказывают представленные в цифровом формате фотографии. Сосланные возле дома, который построили, на работе, в быту. На одном фотоснимке в группе людей сидит Вера Лиелъюксе, жизнь которой в годы советской оккупации была особенно драматичной. Как маленькую девочку ее вывезли с хутора Дандзениеки в 1941 году. Через пять лет отправили обратно в Латвию. Чтобы в 1949 году опять вывезти в Сибирь… Но госпожа Вера прожила долгую жизнь, после возвращения с ссылки работала в Павилосте в цеху рыбообработки.

В музее больше материалов о второй ссылке. На карте депортаций, которая находится в экспозиции советского времени, отмечены хутора в Павилостской, Сакской и Улмалской волостях, откуда людей вырвали в марте 1949 года. В обеих ссылках с этих волостей в Сибирь было вывезено 207 человек. О проведенном в лагерях времени в музейной экспозиции рассказывают изготовленные Элмаром Бисениексом воркутинская ложка и комплект шахмат, который был в его собственности, путешествовал вместе с ним, чтобы играть в ссылке. Отделка этой вещи свидетельствует, что шахматы были самодельными. 

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 14 июня. 

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