Синоптики предупреждают о штормовом ветре

Утром 27 декабря Курземе окажется в центре циклона, который в течение дня распространится на всю территорию Латвии. Об этом сообщают синоптики.
В западных и центральных районах страны порывы ветра усилятся до 14 – 19 метров в секунду, на Курземском побережье они будут достигать 20 -25 метров в секунду.
Основной разгул стихии придется на Лиепаю и Вентспилс.
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