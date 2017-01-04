Синоптики прогнозируют "кипение" моря

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Сильное испарение воды, то есть "кипение", которое завтра будет наблюдаться над Балтийским морем, лиепайчане, возможно, даже не заметят из-за восточного ветра.

Прогнозируемое синоптиками "кипение" моря и других незамерзших водоемов вызвано резкими температурными перепадами, в Латвии можно будет наблюдать в Рижском морском заливе. Руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя пояснила: так как над еще сравнительно теплыми водами Балтийского моря будет наблюдаться очень холодный воздух, произойдет резкая конденсация водяного пара – над морем появится туман и низкие облака, которые могут принести небольшой снег. С моря будет подниматься пар, и этому процессу будут способствовать поднятые сильным ветром волны.

Л.Круминя указывает, что "кипение" будет наблюдаться над морем вблизи Лиепаи, вот только умеренно-сильный восточный ветер будет уносить туман и низкие облака в море, поэтому с берега это явление, вероятнее всего, не удастся увидеть. "В конкретной ситуации образовавшийся туман и низкие облака лучше всего можно будет наблюдать в Курземе на побережье Рижского залива, они могут дойти и до Талси", – пояснила синоптик.