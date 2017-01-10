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Где тротуары очищены, там ходить более безопасно, но и очищенные тротуары вчера утром во время оттепели в Лиепае покрывала тонкая корочка льда, и многие лиепайчане сетовали, поскользнувшись и упав в лужу.

Возле дома №35 на ул.Ф.Бривземниека равновесие едва удалось удержать Юрию, который корреспонденту "Курземес вардс" поведал, что поскользнулся уже дважды, за ДТ "Курземе" даже так, что сам испугался. В свою очередь, другой опрошенный Гундар, шедший по той же улице, рассуждает: "Где-то очищено, а где-то скользко. Пожилым людям выходить на улицу не рекомендую, но все должны быть внимательны!"

Случаев, когда из-за полученных на скользких улицах травм приходится оказывать помощь пострадавшим, в последние дни немного, – поведал заместитель руководителя Курземского регионального центра Службы неотложной медицинской помощи Марис Козловский. С пятницы по утра понедельника в СНМП зарегистрированы три таких случая в Лиепае и один за городом – в Нице. Пострадавшие в возрасте от 53 до 62 лет. В одном случае 53-летняя женщина получила вывих бедра и перелом бедренной кости из-за скользнувшей на льду трости. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, на льду поскользнулся 54-летний мужчина и получил травму предплечья, а 62-летняя женщина, занимавшаяся ходьбой с палками, упала, у нее перелом плеча. А в Нице споткнулся 61-летний мужчина и получил тоже перелом плеча. В свою очередь, в травмпункт Лиепайской региональной больницы в субботу и воскресенье за помощью обращались по три-четыре пострадавших с вывихами или ушибами рук и ног в связи с неблагоприятными погодными условиями, – поведала представительница больницы Индра Грасе.

Лиепайская полиция самоуправления в январе, по состоянию на вчерашний день, начала 30 процессов административного делопроизводства по поводу неочищенных улиц и один за то, что с крыши не убраны сосульки, – проинформировал представитель полиции Каспар Варпиньш. Для сравнения, за последние три месяца прошлого года составлены 87 протоколов на эту же тему.

Полиция по поводу неубранных тротуаров может домовладельцев предупредить или оштрафовать – физическое лицо в размере до 350 евро, а юридическое лицо до 1400 евро. А если кто-то хочет взыскать компенсацию за полученную травму, то он должен договориться с домовладельцем или же если это не удается, обратиться в суд, – пояснила представительница Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева.

Владелец дома №35 на ул.Ф.Бривземниека Олег Роговенко был неприятно удивлен, когда узнал, что тротуар возле здания не очищен. Сам владелец находится за рубежом и "брат должен был убрать тротуар", – сказал О.Роговенко. Он обещал немедленно позвонить родственнику, чтобы это было сделано.