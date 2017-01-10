Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 10. января

-1°C
Ветер: D 8.9 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Dorisa, Tatjana

Скользко не только  для пешеходов  (1)

Ключевые слова зима | снег

Где тротуары очищены, там ходить более безопасно, но и очищенные тротуары вчера утром во время оттепели в Лиепае покрывала тонкая корочка льда, и многие лиепайчане сетовали, поскользнувшись и упав в лужу.

Возле дома №35 на ул.Ф.Бривземниека равновесие едва удалось удержать Юрию, который корреспонденту "Курземес вардс" поведал, что поскользнулся уже дважды, за ДТ "Курземе" даже так, что сам испугался. В свою очередь, другой опрошенный Гундар, шедший по той же улице, рассуждает: "Где-то очищено, а где-то скользко. Пожилым людям выходить на улицу не рекомендую, но все должны быть внимательны!"

Случаев, когда из-за полученных на скользких улицах травм приходится оказывать помощь пострадавшим, в последние дни немного, – поведал заместитель руководителя Курземского регионального центра Службы неотложной медицинской помощи Марис Козловский. С пятницы по утра понедельника в СНМП зарегистрированы три таких случая в Лиепае и один за городом – в Нице. Пострадавшие в возрасте от 53 до 62 лет. В одном случае 53-летняя женщина получила вывих бедра и перелом бедренной кости из-за скользнувшей на льду трости. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, на льду поскользнулся 54-летний мужчина и получил травму предплечья, а 62-летняя женщина, занимавшаяся ходьбой с палками, упала, у нее перелом плеча. А в Нице споткнулся 61-летний мужчина и получил тоже перелом плеча. В свою очередь, в травмпункт Лиепайской региональной больницы в субботу и воскресенье за помощью обращались по три-четыре пострадавших с вывихами или ушибами рук и ног в связи с неблагоприятными погодными условиями, – поведала представительница больницы Индра Грасе.

Лиепайская полиция самоуправления в январе, по состоянию на вчерашний день, начала 30 процессов административного делопроизводства по поводу неочищенных улиц и один за то, что с крыши не убраны сосульки, – проинформировал представитель полиции Каспар Варпиньш. Для сравнения, за последние три месяца прошлого года составлены 87 протоколов на эту же тему.

Полиция по поводу неубранных тротуаров может домовладельцев предупредить или оштрафовать – физическое лицо в размере до 350 евро, а юридическое лицо до 1400 евро. А если кто-то хочет взыскать компенсацию за полученную травму, то он должен договориться с домовладельцем или же если это не удается, обратиться в суд, – пояснила представительница Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева.

Владелец дома №35 на ул.Ф.Бривземниека Олег Роговенко был неприятно удивлен, когда узнал, что тротуар возле здания не очищен. Сам владелец находится за рубежом и "брат должен был убрать тротуар", – сказал О.Роговенко. Он обещал немедленно позвонить родственнику, чтобы это было сделано.

  • Комментарии (1)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!