Слезы пенсионерки из-за одолженных денег

Ключевые слова мошеничество | суд

В следующем году Зинаиде (имя изменено) исполнится 80 лет. 12 лет назад она одолжила деньги соседке своей приятельницы, потом долг переписали на имя мужа должницы, но семья о возврате денег даже не думала и до сих пор не думает, хотя у Зинаиды есть решение суда о том, что долг нужно вернуть.

У женщины преклонного возраста на глаза наворачиваются слезы – по решению Лиепайского суда от 30 августа 2012 года должник Олег Смиречанский должен вернуть ей 705,52 лата (теперь 1003,86 евро), но он этого не делает, и бессильным оказался даже судебный исполнитель. Зинаида рассказывает о событиях 12-летней давности. Тогда она за границей заработала небольшую сумму денег. Однажды ее приятельница в беседе упомянула, что соседка Тамара просила одолжить деньги на 3-4 месяца. Она готова за это в месяц платить 10 процентов. Зинаида эту женщину не знала, но обе в присутствии приятельницы Зинаиды договорились о займе в размере 300 латов, за что каждый месяц придется платить проценты – 30 латов. Прошло несколько месяцев, а должница не платила проценты и не возвращала основную сумму займа. Так в ожидании прошел год. Потом долг был переоформлен на имя мужа должницы – О.Смиречанского. Но и от этого никакой пользы не было – супруги долг не возвращали. Прошло еще довольно много времени, и Зинаида, поняв, что не получит ни одолженные деньги, ни проценты, обратилась в суд. Общая сумма иска уже увеличилась до 1380 латов: 300 латов основная сумма займа и 1080 латов – неуплаченные проценты.

Перед судом в письменном ответе О.Смиречанский иск признал частично, хотя к тому времени женщина сумму уже уменьшила на 420 латов. Он не отрицает, что одолжил у Зинаиды 300 латов, долг он признает, но не уплату процентов. Должник пояснил, что деньги не может вернуть потому, что потерял работу, раньше он работал таксистом. Поэтому с Зинаидой устно договорились о возвращении только основной суммы долга.

О.Смиречанский на заседание суда, на котором рассматривалось это дело, не явился и не сообщил об уважительной причине неявки, поэтому дело было рассмотрено без его присутствия, и иск Зинаиды был удовлетворен частично. Суд решил взыскать с О.Смиречанского в пользу истца 705,52 лата (1003,86 евро): 300 латов (основная сумма займа), 300 латов (проценты за использование займа), 105,52 лата (затраты на судопроизводство). К сожалению, до сих пор Зинаида от своих должников не получила ни цента.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 27 декабря.