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Смельчаки уже на тонком льду

Ключевые слова лед | безопасность

Достаточно несколько морозных дней, чтобы любители подледного лова уже вышли на тонкий лед, несмотря на угрозу жизни и здоровью.

На прошлой неделе предприятие "Латвияс аутоцелю узтуретайс" закончило установку предупредительных знаков возле водохранилища в Беберлини и Лиепайского озера. Специалист по общественным отношениям коммунального управления Айгар Шталс газете "Курземес вардс" рассказал, что предупредительные знаки "Внимание! На льду находиться опасно!" устанавливаются в зависимости от погодных условий в сотрудничестве с обществом "Лиепаяс эзери", коммунальным управлением и "Латвияс аутоцелю узтуретайс", который право устанавливать дорожные знаки в городе Лиепая получил в конкурсе самоуправления.

Если в первые дни наступивших морозов рыболовов подледного лова на льду еще нельзя было заметить, то в последствии смельчаки уже сидели на тонком льду озера не только вблизи острова Аттекас и в Эзеркрасте, но и на Барте. Более того, "Курземес вардс" заметила, что по тонкому льду озера возле ул.Рейню межа люди катаются даже с детскими колясками! В какой-то момент полицейские самоуправления прогоняли детей со льда.

Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей быть внимательными и не выходить на лед. К тому же недавно выпавший снег не позволяет разглядеть потенциальную опасность. Будем ответственны и незамедлительно будем действовать, если на льду увидим детей!

В Лиепае мы уже пережили трагедии. В январе 2009 года два ученика начальной школы Эзеркраста по тонкому льду озера отошли на 350 – 400 метров от берега. Оба провалились под лед и погибли. 

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