Снег в мае бывал и еще будет

Ключевые слова снег

"Нет слов, какой май в этом году эксклюзивный", – во вторник в социальных сетях писал синоптик Том Брицис. Зимние виды и такой же холод в Лиепае, Цираве, Приекуле и других местах – таким был день в наших краях.

Во вторник после полудня ЛГГМЦ еще не обобщил информацию от всех курземских метеостанций о толщине снежно покрова, но было известно, что в 9 часов в Руцаве он составил 1 сантиметр. Дальше к северу, в Анцской волости Вентспилсского края, за несколько часов выпало 5 сантиметров.

Однако снег в мае не является чем-то небывалым в Курземе. В основном на всех курземских метеорологических станциях в мае в каком-нибудь году снег наблюдался, – говорит климатолог ЛГГМЦ Эдгар Малиновский. Время от времени такое случается.

Самой поздней зафиксированной датой было 29 мая 1953 года в Казданге, когда толщина снежного покрова составила 5 сантиметров. Снег покрыл землю в нескольких местах в Курземе 11 мая 1978 года, и до сих пор это было последнее такое наблюдение. Но снежинки кружили в воздухе в этом месяце и в другие годы. Два года назад такое наблюдалось 15 мая в Павилосте, 26 мая 1993 года – в Усме.

Холодная погода ожидается еще по крайней мере сегодня и завтра, надо считаться с тем, что могут появиться и снежинки. Но потом начнет постепенно теплеть, – изучив прогнозы обещает Э.Малиновский. А до того по ночам ожидаются заморозки до минус 4 градусов.

Э.Малиновский воздержался от суждений о том, свидетельствуют погодные условия нынешней весны о существенных климатических изменениях. Подобные процессы должны оцениваться за гораздо более протяженный период, хотя бы 30 лет. "По одному отдельно взятому году вывод нельзя делать. Каждый год – иной", – говорит он.

Общество интересуют снег и холод – это видно по большой активности в социальных сетях. Вчера люди во всю публиковали и фотографии видов из окон, и заснеженные цветы, и другие зимние пейзажи. Ответственные за содержание автодорог предупреждают автоводителей, например, о ситуации на Вентспилсском шоссе. Около 12 часов оно пережило уже повторную расчистку. "Всем, кто пережил пять зимних месяцев, шестой месяц – бесплатно!" – звучит одна из опубликованных вчера в социальных сетях острот.