Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 9. мая

+4°C
Ветер: Z 8.0 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Einārs, Ervīns, Klāvs

Снег в мае бывал и еще будет

Ключевые слова снег

"Нет слов, какой май в этом году эксклюзивный", – во вторник в социальных сетях писал синоптик Том Брицис. Зимние виды и такой же холод в Лиепае, Цираве, Приекуле и других местах – таким был день в наших краях.

Во вторник после полудня ЛГГМЦ еще не обобщил информацию от всех курземских метеостанций о толщине снежно покрова, но было известно, что в 9 часов в Руцаве он составил 1 сантиметр. Дальше к северу, в Анцской волости Вентспилсского края, за несколько часов выпало 5 сантиметров.

Однако снег в мае не является чем-то небывалым в Курземе. В основном на всех курземских метеорологических станциях в мае в каком-нибудь году снег наблюдался, – говорит климатолог ЛГГМЦ Эдгар Малиновский. Время от времени такое случается.

Самой поздней зафиксированной датой было 29 мая 1953 года в Казданге, когда толщина снежного покрова составила 5 сантиметров. Снег покрыл землю в нескольких местах в Курземе 11 мая 1978 года, и до сих пор это было последнее такое наблюдение. Но снежинки кружили в воздухе в этом месяце и в другие годы. Два года назад такое наблюдалось 15 мая в Павилосте, 26 мая 1993 года – в Усме.

Холодная погода ожидается еще по крайней мере сегодня и завтра, надо считаться с тем, что могут появиться и снежинки. Но потом начнет постепенно теплеть, – изучив прогнозы обещает Э.Малиновский. А до того по ночам ожидаются заморозки до минус 4 градусов.

Э.Малиновский воздержался от суждений о том, свидетельствуют погодные условия нынешней весны о существенных климатических изменениях. Подобные процессы должны оцениваться за гораздо более протяженный период, хотя бы 30 лет. "По одному отдельно взятому году вывод нельзя делать. Каждый год – иной", – говорит он.

Общество интересуют снег и холод – это видно по большой активности в социальных сетях. Вчера люди во всю публиковали и фотографии видов из окон, и заснеженные цветы, и другие зимние пейзажи. Ответственные за содержание автодорог предупреждают автоводителей, например, о ситуации на Вентспилсском шоссе. Около 12 часов оно пережило уже повторную расчистку. "Всем, кто пережил пять зимних месяцев, шестой месяц – бесплатно!" – звучит одна из опубликованных вчера в социальных сетях острот.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!