Ключевые слова социальная служба | семья | дети | поддержка

Семьи, в которых старшие дети уже достигли совершеннолетия, больше не получают от Лиепайского самоуправления полагающуюся малообеспеченным семья по закону поддержку – так газете "Курземес вардс" рассказала мать шестерых детей, не пожелавшая предавать огласке свое имя. Лиепайская социальная служба поясняет, что предусмотренную городскими обязательными правилами поддержку может получить каждая семья, соответствующая определению многодетной семьи, установленному в Законе о защите прав детей.

В этой семье шестеро детей, у двоих уже собственная жизнь, трое – несовершеннолетние и учатся в общеобразовательной школе, а одной – 20 лет, и он – студент полного времени ЛиепУ. Мама поясняет, что, согласно правилась Лиепайского самоуправления, стопроцентно бесплатные обеда полагаются семье с четырьмя детьми, если они не старше 20 лет и учатся в общеобразовательной школе. Если таких детей трое, то можно получить лишь 50-процентную скидку.

Если имеется статус нуждающейся или малообеспеченной семьи, то обеды оплачиваются полностью, но в данном случае статус малоимущего в конкретный момент закончился. "Аналогично это во всех правилах о поддержке, транспортных скидках и праздничных пособиях", – утверждает мама.

Она отмечает, что существуют и другие "дискриминирующие правила во всех формах материальной поддержки", – упоминая пособия на квартиру и здоровье, на приобретение продуктов питания.

Нельзя сказать, что у самоуправления не хватает средств на социальную поддержку. Ведь каждый год расширяется круг ее получателей. В прошлом году в связи с остатков в социальном бюджете сократили с 6 до 3 месяцев необходимый срок декларации места жительства в самоуправлении, чтобы можно было претендовать на квартирное пособие.

Тем временем многодетная семья фактически может подучить поддержку лишь тогда. Если она малообеспеченная или нуждающаяся. "Обычно так и есть, но оформление документов на получение этого статуса настолько унизительное, что больше одного раза в год, когда можно претендовать на квартирное пособие. Мы бумаги в основном не оформляем", – говорит мама. К тому же статус можно получить лишь на полгода, а следующий раз можно подать заявление лишь тогда, когда предыдущий статус заканчивается. Таким образом, до момента, когда документы снова оформлены, проходит месяц-два, когда школьники бесплатных обедов не получают.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 25 апреля.