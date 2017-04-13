Ключевые слова депрессия

В этом месяце отмечался Всемирный день здоровья, в центре внимания которого была депрессия. Она является главной причиной плохого самочувствия людей, и всего в мире от нее страдают свыше 300 миллионов человек.

Заведующая психиатрической клиникой "Пиеюрас слимница" Эвия Силиня рассказала, что в этот день особых мероприятий не было запланировано, но людей с жалобами ожидали так или иначе: "Мы работали, как и каждый день, чтобы улучшить психическое здоровье людей". В повседневные рабочие обязанности психиатрической клиники входит также просвещение общества. По мнению Э.Силини, оно проводится успешно, так как миф, что депрессию можно победить, просто взяв себя в руки и начиная мыслить позитивно, уже не так распространен, как прежде.

В качестве наиболее частой причины депрессии в Лиепае она отмечает именно социальные проблемы: "У нас были пациенты, обратившиеся за помощью после закрытия "Металлурга". Многих из наших пациентов не было бы, если бы они получали лучшую социальную поддержку".

Людям Э.Силиня хотела бы пожелать налаживать хорошие отношения и на работе, и в семье. "Я посоветовала бы столько не смотреть, что плохо в стране, а начинать именно с себя – создавать семью, воспитывать детей и прививать им истинные ценности, ведь дети дальше будут формировать наше общество", – выражает она свои убеждения.

Как информирует Всемирная организация здравоохранения, из-за депрессии снижается работоспособность человека, ухудшаются его отношения с друзьями, коллегами и семьей, а в худшем случае она может привести к самоубийству. В рамках Всемирного дня здоровья была организована кампания "Депрессия: поговорим", цель которой, призвать страдающих от нее людей не стесняться и обращаться за помощью – и к близким людям, и к профессионалам.