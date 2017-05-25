"Согласие" разворачивает черный PR. Агешин отрицает

Ключевые слова Согласие | политика | агешин валерий

В нескольких местах в Лиепае перед выборами появились наклейки на русском и латышском языках "Я за Сескса, я за вымирание города". Такие плакаты расклеены как на банкоматах, так и на одной из автозаправочных станций "Несте".

Владелец сети автозаправочных станций обратился с заявлением в государственную полицию, в свою очередь, старший специалист по вопросам общественных отношений и сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева подтвердила газете "Курземес вардс": "Получено заявление о том, что на территории одного предприятия констатирована такая наклейка".

Представитель полиции также подтвердила, что человек установлен и решается вопрос о его привлечении к административной ответственности. Административное делопроизводство начато в связи с нарушением правил агитации: "За нарушение установленного законом порядка предвыборной агитации или порядка агитации перед народным голосованием, агитации об инициации законов или агитации об инициации отзыва Сейма физическим лицам выносят предупреждение или штрафуют на сумму до 70 евро, а юридических лиц наказывают денежным штрафом до 1200 евро".

Имеющаяся в распоряжении "Курземес вардс" информация свидетельствует, что человек, который расклеил плакаты, является мужем кандидата от списка "Согласия".

В один день упомянутые плакаты (наклейки) были расклеены на дверях туалета и в столовой предприятия "Лаума", а также на автозаправочной станции "Несте", где мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения. Представитель государственной полиции это не подтвердила и не отрицала, указав, что такую информацию разглашать не вправе.

Лидер партии "Согласие" Валерий Агешин издательству "Курземес вардс" утверждал, что об упомянутых действиях "Согласия" он не был информирован и узнал об этом, получив звонок и выслушав вопрос.

На вопрос, означает ли это, что члены партии действовали по собственному усмотрению и не информировали лидера, он ответил: "Нет, это значит, что любой лиепайчанин может выражать недовольство стилем деятельности думы. Любой может поступать так".

"Я не обязан отвечать за членов семей, знакомых, друзей кандидатов и их возможные действия, – подчеркнул В.Агешин. – К тому же тексты на заборах мы обычно не комментируем. Чтобы сказать, виновен или невиновен какой-либо человек, нужно подождать до завершения расследования. Процесс еще не закончился".

После напоминания о том, что порталу В.Агешин ранее говорил, что рекламная кампания "Согласия" проводится в рамках закона, в свою очередь, корреспонденту газеты "Курземес вардс" сказал, что черный пиар разворачивать не будут, лидер "Согласия" вызывает противоречия: "Могу то же самое подтвердить: это не наш стиль. Мы такую практику не применяем. Мы рассказываем о себе иначе, путем использования других способов, разрешенных законом. С помощью сторонников, буклетов и т.д.".

Правда, в буклете политической рекламы, который распространен в Лиепае и оплачен партией "Согласие", можно прочитать тематическое сочетание с кампанией черного пиара на улицах города, а именно в буклете В.Агешин обещает, что именно его команда "предотвратит вымирание Лиепаи".

Однако оказывается, что было недостаточно начатого в государственной полиции административного делопроизводства. Представитель полиции самоуправления Каспар Варпиньш рассказал, что 23 мая около половины шестого пополудни работники полиции самоуправления патрулировали на ул.Грауду и заметили двух лиц, которые клеили плакаты на столбы освещения. "Остановив молодых людей, выяснили, что они оба клеят листовки на русском языке, поэтому возникли подозрения в несогласованном распространении агитационных материалов", – рассказал К.Варпиньш.

Молодые люди утверждали, что листовки им дал некий друг с просьбой расклеить их на улицах города Лиепаи, чтобы агитировать за политическую партию "Согласие". К тому же он обещал заплатить за выполненную работу. Юноша, 1998 г.рожд., и девушка, 2000 г.рожд., доставлены в государственную полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств дела.

Представитель государственной полиции М.Шершнева подтвердила: "В государственной полиции такой материал получен, и в связи с произошедшим начато административное делопроизводство за нарушение правил агитации". Этот материал, как и информация о расклеивании агитационных материалов на автозаправочной станции, будет отправлен в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, – пояснила представитель государственной полиции.