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Сосчитаны билеты, а не пассажиры  (3)

Ключевые слова автобусный парк | автобусные маршруты

В прошлом году продано больше билетов на один проезд в городском общественном транспорте, но, вероятнее всего, уменьшилось количество проданных абонементных билетов, – рассказал директор агентства "Лиепаяс сабиедрискайс транспортс" Гинт Лусис.

Количество проданных билетов на один проезд увеличилось на три процента, в том числе увеличилось количество выданных билетов инвалидам 1-й и 2-й групп – на четыре процента, по сравнению с 2015 годом. В свою очередь, указав количество выданных месячных билетов, Г.Лусис сравнение не представил, напомнив, что в средине 2015 года в Лиепае повысились цены билетов. Сразу же после этого наблюдался существенный спад количества проданных месячных билетов и увеличение количества билетов на один проезд. После подорожания билетов пассажиры тщательнее взвешивали, как им выгоднее ездить, – рассказал Г.Лусис.

Хотя известно количество проданных билетов, по-прежнему невозможно определить конкретное количество пассажиров, так как не ведется точный учет. Это можно будет сделать только после вступления в силу электронных расчетов в общественном транспорте. Директор воздержался пояснить, произойдет ли это в 2017 году. Хотя в четырех автобусах установлены автоматические счетчики пассажиров, они дают лишь общее представление о потоке пассажиров и годятся для планирования маршрутной сети.

Учтены также "зайцы" – в прошлом году было уличено 9725 безбилетников. Контролеры общественного транспорта в 2016 году произвели проверку билетов у пассажиров 80 356 раз. Количество безбилетников Г.Лусис характеризует словом "много", хотя по сравнению с двумя предыдущими годами их стало немного меньше. Без билетов ездит "очень разная публика" – единого портрета "зайца" нет. Как бороться с этой напастью? "Контролировать и наказывать. Другой возможности нет", – считает директор.

В свою очередь, оценивая осуществленные акционерным обществом "Лиепаяс аутобусу паркс" и ООО "Лиепаяс трамвайс" перевозки, согласно запланированным километрам и количеству рейсов, Г.Лусис сказал: "Очень хорошо". В прошлом году трамвай выполнил 99,79 процента количества всех запланированных рейсов, автобусы – 99,89 процента, а автобусы малой вместимости – 99,60 процента. Почему не все 100 процентов? По мнению Г.Лусиса, это возможно только теоретически. Перевозчику не оплачиваются рейсы, если на контрольных точках констатировано 5-минутное отклонение от графика. Разумеется, в эти отклонения не включены задержки из-за внешних обстоятельств, например, из-за закрытого переезда на ул.Райня.

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