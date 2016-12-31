В последний день 2016 года в нашем городе состоялся карнавальный забег, в котором мог участвовать любой желающий.
Состоялся карнавальный забег
(1)
31.12.2016
Ключевые слова новый год | бег
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Общество
-
Состоялся карнавальный забег (1)
В последний день 2016 года в нашем городе состоялся карнавальный забег, в котором мог участвовать любой желающий.
31.12.2016 + читать больше
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