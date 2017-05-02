Спорт учит сдержанности и приносит радость

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"Меняемся!" – громко дает команду учитель спорта Карлис Кандевиц, и в зал сквоша направляется следующая пара. Раз в неделю на своей автомашине он возит в спортзал молодых людей с особыми нуждами. Ведь для них очень важно выбраться из своих стен на ул.Апшу и хотя бы иногда включаться в общество.

В зал сквоша дома спорта "H Sports" Карлис возит своих воспитанников из филиала "Лиепая" государственного центра социальной опеки "Курземе" уже второй год. "Уже вполне хорошо всему научились", – с улыбкой говорит он. Два часа проходят довольно интенсивно. В чередовании игры в сквош и настольный теннис, чтобы всем было чем заняться.

Все рады возможности подвигаться – сдержанно улыбается даже серьезный Янис, Кристиан просто сияет, и Крист тоже, а Артис недавно переехавший в Лиепаю из другого пансионата, показывает, как хорошо влился в новое общество. На этот раз с ул.Апшу заниматься спортом приехали четверо молодых людей, трем спортивным воспитанникам Карлиса пришлось остаться дома – так они меняются, ведь в машине учителя для всех стразу места не хватает.

За возможность заниматься здесь спортом Карлис очень благодарен руководителю лиепайского дома спорта "H Sports" Сергею Лобанову. Он за использование зала не требует никакой оплаты. "Он также обычно заходит к нам поговорить", – говорит учитель. Сам руководитель рассказывает, что тем, кому нужно, помогает с радостью, сотрудничает также с социальной службой.

Вместе с молодыми людьми с ул.Апшу в спортзал приходит также Артис вместе с мамой Лигой. Раньше играли в сквош сами по себе, пока директор дома спорта не предложил по понедельникам присоединиться к Карлису и его группе, и это оказалось хорошей идеей, – оценивает мама. "К тому же они все учатся в одной школе. Так у нас совершенно случайно все получилось очень здорово. Артису очень нравится. И получается!" – говорит она. Артис еще участвует в спортивной деятельности, организуемой обществом "Вера. Надежда. Любовь", – играет в мяч, ходит в бассейн.

На прошлой неделе состоялось последнее занятие этого сезона, так как начинается уже велосезон и другая деятельность, и там в группу возьмут Артиса с его мамой. В этом году молодые люди с ул.Апшу продолжат начавшееся еще несколько лет назад сотрудничество с представителями экстремальных видов спорта – обществом "Old School Skateboard Guys in Liepaja". Самоуправление на конкурсе проектов негосударственных организаций финансово поддержало их проект, который в этот раз предусматривает для молодых людей с особыми нуждами занятия не только скейтбордом, но и кроссфитом.

А на ул.Апшу недавно завершился традиционный турнир по новусу, в котором играют и воспитанники, и работники филиала "Лиепая". "Дети сами выбирают своих партнеров, приходит азарт, и тогда борьба идет вовсю", – с улыбкой говорит Карлис. В этом году в турнире победил Рудольф. Спорт учит дисциплине, сдержанности и просто приносит радость, – говорит учитель