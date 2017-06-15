Спортплощадка будет готова вовремя

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Закупка на обновление спортплощадки Лиепайской 6-й средней школы прервана. Директор школы Карлис Страутиньш говорит, что это не повлияет на плановый ход работ. Во время крупномасштабного проекта модернизации лиепайских школ в этом месяце планируется объявить конкурсы на строительные работы в первых двух школах.

При подготовке ответов на вопросы заинтересованного поставщика об установке видеонаблюдения было констатировано, что устройства, указанные в технической спецификации проекта, больше недоступны на рынке. Так комиссия по закупкам Лиепайской думы в отчете поясняет, почему конкурс прерван. Так как технический проект разрабатывался раньше, в него необходимо внести соответствующие изменения, – пояснил руководитель комиссии Дидзис Ериньш.

Проекты модернизации и стадиона, и школы должны быть завершены до 31 декабря следующего года. Сначала все планировалось как один объект, а теперь он разделен на два, и К.Страутиньш оценивает это как правильное решение. Для осуществления каждого проекта будет своя закупка.

О закупке для ремонта спортплощадки он говорит – с того времени, как разработан технический проект, многое изменилось. Поэтому, чтобы стадион прослужил долго, проект нужно немного актуализировать. На определенный срок завершения работ эти изменения не повлияют. "Я даже сказал бы, что это лучший сценарий, чем торопить работы", – сказал К.Страутиньш. Он напомнил, что сначала для ремонта спортплощадки предусматривалась поддержка от управления спорта, но затем это было включено в проект модернизации учебных заведений.

Представительница Лиепайского управления образования Гунта Якобсоне сообщила, что причины прекращения закупки указаны в упомянутом отчете, и других нет. "Сейчас проводится ценовой опрос для переработки технического проекта в соответствии с техническими требованиями. Срок для объявления нового конкурса еще не установлен, но ремонт стадиона должен быть выполнен до 30 ноября 2018 года", – информировала она.

Подробнее – в номере газеты "Курземес вардс" за 15 июня.