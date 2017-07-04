Ключевые слова пропал | полиция просит помочь

Организация Bezvests.lv сообщает, что поиски пропавшего 5-летнего Ивана начинают превращаться в стихийное, неконтролируемое событие. В связи с этим организация просит всех добровольцев, которые принимают участие в поисках, не поддаваться на провокации, не совершать необдуманных поступков и все свои действия согласовывать с полицией.

По наблюдениям Русского TVNET, к рации Zello, по которой ведут переговоры добровольцы, принимающие участие в поисках, подключается слишком много людей - обсуждающие начинают ругаться между собой, высказывать ничем не подтвержденные предположения, предлагать помощь экстрасенсов.

"Организация bezvests.lv получает разные сообщения от людей на различных ресурсах и видит, как поиски пропавшего Ивана начинают превращаться в стихийное, неконтролируемое событие. Мы слышим призывы взламывать двери квартир, чердаков, подвалов…

Мы призываем всех желающих помочь, не поддаваться на провокации и не совершать необдуманных поступков. Помощь необходима. Все, у кого есть желание и возможность принимать участие – просим согласовывать и координировать свои действия только с Государственной полицией по телефону 110. Именно Государственная полиция, в данный момент, занимается организацией и координацией всех действий на месте, в Лиепае", - написала организация на своей странице Facebook.

Напоминаем, в Лиепае всё еще продолжаются поиски пропавшего в субботу пятилетнего мальчика. Поисковые группы прочесывают все районы. Пока нет никаких результатов. Проверяется вся поступающая информация, которая хоть как-то может помочь в поиске мальчика. Желающие принять участие в поисках могут обращаться в Лиепайский полицейский участок на ул. Бариню, 3, также Виршу 9/11 или по тел. 110.