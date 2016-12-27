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"Стадия вхождения" еще продолжается

Ключевые слова отходы | мусор

При внедрении нового порядка может случиться, что не все сразу удается гладко, – исполнительный директор ООО "Clean R" Валерий Станкевич газете "Курземес вардс" разъясняет, почему могли возникнуть прозвучавшие на прошлой неделе жалобы жителей и исполнительной дирекции самоуправления на работу бренда "Видес пакалпоюму група".

После того, как в середине декабря была встревожена часть жителей южной части города по поводу своевременно невывезенных отходов, во всяком случае в начале прошлой недели казалось, что ситуация улучшилась. Однако жалобы жителей газета "Курземес вардс" выслушивала еще в минувший четверг – на ул.Э.Тиссэ, 61 отходы не вывозились целую неделю. Договор с новым поставщиком услуги по вывозу мусора дом заключил. До утра следующего дня контейнеры наконец-то были опустошены.

ООО "Clean R", ведущий партнер работающего с брендом "Видес пакалпоюму група" общества "Видес пакалпоюми Лиепаяй", ситуацию объясняет техническими проблемами. Что же это за проблемы, которые во многих лиепайчанах вызывали недоумение: как можно победить в конкурсе, если машин не хватает уже в самом начале выполнения работ.

"Не только технические проблемы", – газете "Курземес вардс" пояснил исполнительный директор "Clean R" Валерий Станкевич. Имеются и другие причины, почему все развернулось таким образом. Главной причиной являются изменения системы и привычек. И это всегда создает сложности в самом начале. Подобный опыт предприятие имело и три года назад, начиная работу в Даугавпилсе.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 27 декабря. 

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