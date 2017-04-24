Ключевые слова liepajniekiem.lv

На минувшей неделе сотрудники портала и многие его читатели хорошо провели время, участвуя в игре по поиску подарков по поводу 15-го дня рождения liepajniekiem.lv.

Каждый день мы прятали 15 бутылочек, которые оставляли в свою собственность те, кто их находили. Думается, что для нас прятать бутылочки по вечерам доставляло не меньше радости, чем читателям их находить. Хотим поблагодарить всех, кто активно принимал участие в игре. Отзывчивость была высока, и зачастую бутылочки находились уже в первые минуты.

Как мы и обещали, те, кто нашел бутылочки, а также те, кто активно их искал и делился фото, участвовали в лотерее, в которой мы разыграли пять подарочных карт по 20 евро в картинг-холле "Blue Shock Race".

Победители лотереи:

Айвар Козловский

Линда Маме

Байба Ремесе

Элина Ланковска -Кеке

Илзе (Instagram имя: ilzeslee)

С победителями мы свяжемся лично!