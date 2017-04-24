На минувшей неделе сотрудники портала и многие его читатели хорошо провели время, участвуя в игре по поиску подарков по поводу 15-го дня рождения liepajniekiem.lv.
Каждый день мы прятали 15 бутылочек, которые оставляли в свою собственность те, кто их находили. Думается, что для нас прятать бутылочки по вечерам доставляло не меньше радости, чем читателям их находить. Хотим поблагодарить всех, кто активно принимал участие в игре. Отзывчивость была высока, и зачастую бутылочки находились уже в первые минуты.
Как мы и обещали, те, кто нашел бутылочки, а также те, кто активно их искал и делился фото, участвовали в лотерее, в которой мы разыграли пять подарочных карт по 20 евро в картинг-холле "Blue Shock Race".
Победители лотереи:
Айвар Козловский
Линда Маме
Байба Ремесе
Элина Ланковска -Кеке
Илзе (Instagram имя: ilzeslee)
С победителями мы свяжемся лично!
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