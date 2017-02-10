Лиепайский университет присвоил ежегодную стипендию ученика. Ее получила ученица 12-го класса Лиепайской 15-й средней школы Валерия Юрченко. Эту стипендию на шесть месяцев университет вот уже в течение нескольких лет присваивает ученику, который, обосновав свой выбор, собирается учиться в этом вузе. Валерия Юрченко выбрала учебу на факультете педагогики и социальной работы, поскольку хочет стать учительницей начальной школы. Девушка призналась, что ей нравятся также математика и спорт. Проректор Иева Озола вспомнила, что на чтениях научно-исследовательских работ учеников девушка в прошлом году заняла 2-е место. Классный руководитель Валерии – Лига Блумфелде поведала, что многие ученики из ее класса уже выбрали свою будущую профессию. Они хотят изучать медицину, предпринимательскую деятельность, программирование. Ректор Лиепайского университета Даце Маркус, поздравляя стипендиата, признала: "Мне нравится, что есть такая стипендия, поскольку она нам помогает понять, именно какие учебные программы необходимы ученикам".
Стипендия университета – ученице Валерии Юрченко
10.02.2017
Ключевые слова университет | образование
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Стипендия университета – ученице Валерии Юрченко
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