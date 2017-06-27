Строится новый забор Ливского кладбища

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Ведущиеся сейчас со стороны ул.Клайпедас работы по реконструкции забора Ливского кладбища – один из самых трудных этапов в общем проекте обновления забора, так как работы здесь затрудняются из-за проезжей части, по которой очень близко происходит весьма интенсивное движение.

"За два года мы постепенно обновили забор Ливского кладбища со стороны ул.Ценконес, а также ул.Лауку. Этим летом предусмотрено реконструировать 250-метровый участок со стороны ул.Клайпедас", – с ходом работ ознакомил директор Лиепайского управления кладбищ Иво Павлушенко. Он подчеркнул, что обновление забора было чрезвычайно важным, так как ситуация уже стала критической – деревянные участки прогнили и вываливались, бетонные столбы и основание крошились, забор мог стать опасным. Участок забора на ул.Клайпедас управление кладбищ обновляет собственными силами.

В настоящее время рабочие отрасли благоустройства управления кладбищ на новом бетонном основании монтируют новый забор. Один из них – Лотар Дидрихсонс – признался газете, что работа нелегкая – рядом по ул.Клайпедас мчатся машины, никакую технику нельзя использовать. "Но ремонт был нужен, раньше время от времени мы подпирали и латали этот забор, теперь он будет приведен в порядок", – сказал Л.Дидрихсонс.

В рамках плановой реконструкции участка забора со стороны ул.Клайпедас в настоящее время наибольшая часть работ уже проделана. "В зависимости от погодных условий, в ближайшие 2 – 4 недели работы могут быть завершены", – прогнозировал И.Павлушенко.

Если будут финансовые возможности, то можно будет продолжить реконструкцию забора и в сторону еврейского кладбища, потом следует заменить забор и вдоль кладбища Креста. По поводу красного кирпичного забора вдоль еврейского кладбища у управления кладбищ уже состоялись переговоры с еврейской общиной, которая хочет, чтобы забор был восстановлен в историческом виде. "Это будет трудоемкий процесс, но мы все оценим и взвесим", – указал директор управления кладбищ.

Тем временем на Гарнизонном кладбище на прошлой неделе была начата шестая очередь проекта реконструкции, в этом году предусмотрено осуществить еще седьмую, восьмую и девятую очереди. В целом проект реконструкции Гарнизонного кладбища предусматривает осуществление изменений в общей сложности за 11 очередей строительных работ на протяжении 6 лет, в результате не только будут созданы новые места захоронений, но и по-современному благоустроено кладбище