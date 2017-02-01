Ключевые слова кладбище

"Почему на Старом кладбище старинные памятники свалены в кучу? Собирается ли их кто-то украсть или увезти?" – такую, полную возмущения дискуссию в социальных сетях вызвали размещенные там некой активной лиепайчанкой фотоснимки, на которых запечатлены сложенные у забора кладбища фрагменты старых памятников.

Реагируя на распространенные женщиной фото, комментаторы социальных сетей уже выдвинули разные версии, наиболее подозрительные даже допустили, что кто-то хочет использовать камни для своих личных нужд – залить в фундамент частного дома или соорудить ограду. Однако ответственные должностные лица такие предположения категорически отвергают.

"Это работы по уборке кладбища. Фрагменты старых памятников мы постепенно собираем и складываем возле забора, – корреспонденту газеты пояснил смотритель Старого кладбища Волдис Пранцанс. – Территория кладбища постепенно приводится в порядок, и там освобождается место для новых захоронений".

Размещенные вдоль забора фрагменты памятников сняты с могил, о которых давно уже никто не заботится, надгробные плиты – без надписей, так что даже неизвестно имя похороненного человека. "И не нужно думать, что кто-то собирается фрагменты этих памятников вывозить с кладбища. Ни в коем случае! Их мы используем там же, на кладбище, например, для укрепления склона, чтобы тот не обрушился. Правда, работа продвигается медленно, с помощью так называемых столатовиков или назначенных пробационной службой рабочих", – указал В.Пранцанс. Смотритель кладбищ очень сомневается в том, что кто-то мог бы захотеть украсть старые надгробные памятники, чтобы использовать их в строительстве своего дома, поскольку люди в большинстве случаев суеверные.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 1 февраля.