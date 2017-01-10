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Светлые проводы Аустры Пумпуре

Ключевые слова пумпуре аустра

Чтобы проститься с Почетной лиепайчанкой Аустрой Пумпуре, в субботу люди прибыли со всех краев, не только лиепайчане принесли последние цветы легендарной певице.
Фото: Эгон Зивертс

В субботу, 7 января, в Лиепайском соборе св.Троицы собрались близкие, друзья, коллеги, актеры, музыканты, "дети Аустры", работники культуры, поклонники таланта легендарного барда Аустры Пумпуре и другие люди из ближайших и дальних окрестностей, чтобы проводить ее в последний путь.

Хотя сначала было объявлено, что проводы Аустры Пумпуре состоятся в церкви св.Анны, в пятницу поступила информация, что проводы состоятся в соборе св.Троицы, и на прощальном богослужении, проводимом священником Петерисом Калксом, в субботу собралось много народу. Проститься с Аустрой Пумпуре пришли истинные поклонники ее таланта. "Дети Аустры" и другие певцы исполнили несколько ее любимых песен. Жизненный путь 88-летней Аустры начался под Руцавой, затем она посещала школу, музыкальную школу, после чего последовали богатый театральный период, первые концерты. Вспомнить о жизненном пути Аустры помог бард Эрик Поземковский. В прощальных словах "детей Аустры" были и такие строки: "Ты мне давала  советы, чтобы я знал, как правильно жить и любить. Ты меня научила слушать и прислушиваться к шепоту, к звучанию тишины. Если бы не ты, то я не знал бы, как звучит тишина",

 После богослужения, собравшиеся отправились на Южное кладбище, где Аустра Пумпуре была предана земле.

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