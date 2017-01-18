Свиноводы хотят расширяться, но в меньшем объеме

Ключевые слова свиноводство

Поскольку ООО "Nygaard International", выращивающее свиней в Айзпутском крае, в своих комплексах не выполнило ранее данных обещаний по улучшению среды, жители словам его руководителей больше не верят. Такой вывод можно было сделать на собрании общественного обсуждения, которое на прошлой неделе состоялось в Циравской волости.

Хотя в документах общественного обсуждения это не упомянуто, собрание состоялось также в Циравской волости. Руководитель стройуправы Айзпутского края Инета Бутане ранее поясняла, что комплекс по выращиванию свиней "Apriki Breeding", который планируется перестроить, находится в Лажской волости, но граничит с соседней волостью.

На собрании в Дзервском информационном центре в разгар рабочего дня собрались 25 человек. Небольшой зал был полон людей, их с планами принадлежавшего датчанам предприятия ознакомил Янис Маулис, представитель бюро присяжных адвокатов "Воронцов". Рядом сидел также менеджер предприятия Рене Бак-Меллер, который не говорит по-латышски, вопросы жителей ему переводила помощница Татьяна Девита.

В настоящее время на ферме "Apriki Breeding" два хлева, которые построены много лет назад и предусмотрены для племенных свиноматок. "Там внутри имеется все, что необходимо свиноматкам и поросятам", – пояснил Я.Маулис. Согласно требованиям о содержании свиней, намечено модернизировать комплекс, достроив еще два хлева.

На ферме в дополнение к имеющимся 500 свиноматкам планируется содержать еще 249. Число поросят рассчитано на 2999. Жителей, правда, это число навело на размышления. Если каждая из 750 свиноматок в среднем приносит 10 поросят, получается 7500. Некоторые также отметили, что 10 поросят, это еще скромно, может быть и 18. Представители "Nygaard International" напомнили, что опорос у свиноматок происходит не одновременно.

Жители указали, что в документах упоминается перестройка, а реально будет происходить строительство, поскольку добавятся два хлева. Юрист ответил, что, с юридической точки зрения, все правильно.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 18 января.