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Вчера у учащихся всех школ был последний день первого полугодия этого учебного года. День, когда выдают табеля успеваемости и можно увидеть, как шли дела с освоением знаний, день, когда прощаются с одноклассниками, чтобы отправиться на зимние каникулы.

Школьные и классные елки уже позади, в учебных заведениях прошли концерты для родителей. Многие классные руководители позаботились о том, чтобы перед каникулами классу доставить приятные моменты общения, несмотря на то, какие у кого оценки в табеле.

"У нас оценки хорошие, в нашем классе нет ни одного неуспевающего", – подтвердили мальчики и девочки 8-а класса 6-й средней школы им.Я.Райниса. Их классный руководитель Дайга Страупениеце говорит, что в этом учебном году тоже ее воспитанники продолжают те традиции, которые заложили в прошлом году. В прошлом году класс Д.Страупениеце получил титул "Суперкласс" в своей школе в группе основной школы, а также был номинирован как самый дружный класс в городском конкурсе, в котором участвуют 7-классники.

"Мы продолжаем учиться быть дружными и работать в команде, поддерживая друг друга", – рассказала классный руководитель.

Перед получением табелей класс провел интерактивную игру, потом дети разделились на группы, и каждая должна была показать свое умение по сервировке и украшению рождественского стола.

После небольшого угощения одноклассники попрощались друг с другом до следующей четверти, которая начнется 5 января 2017 года.