Технологии искореняют очереди

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Вчера в Лиепае началась регистрация первоклассников на 2017/2018 учебный год. В этом году впервые введена электронная регистрация, чтобы искоренить ажиотаж возле школ, наблюдавшийся в предыдущие годы.

Факты подтверждают, что большая часть родителей будущих первоклассников предпочли электронную регистрацию. Но параллельно сохранилась и регистрация в очном порядке, и со вчерашнего дня родители в порядке очереди могли подать заявления в Лиепайском городском управлении образования, предъявив свидетельство о рождении ребенка и подтверждающий личность родителя документ.

В управлении образования вчера готовились к приему заявлений. В зале первого этажа работали делопроизводители школ с опытом регистрации маленьких школьников. Было сделано все, чтобы избежать возможного ажиотажа. И его не было. Возле дверей зала, которые были открыты в девять часов, в коридоре ждали члены семей пятерых детей. Некоторые из пришедших все-таки опасались, как бы кто-нибудь не опередил их, потому что в зал приглашали в порядке очереди. Бабушка Татьяна хотела записать свою внучку в первый класс 3-й основной школы. Она рассказала, что дома Интернета нет, поэтому приехала в центр города. Бабушке больше по душе был прежний порядок, когда спокойно можно было пойти в школу и записать ребенка. Она является опекуном внучки, у нее одни документы, у родителей – другие.

В первые часы уже было зарегистрировано свыше 400 мальчиков и девочек. В новом учебном году в городе в общей сложности учебу начнут более 700 детей. Регистрация будет продолжаться 30 дней, а также после этого до самого начала нового учебного года.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 7 февраля.