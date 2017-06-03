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Наступил день выборов в самоуправление! Портал liepajniekiem.lv, как обычно в день выборов работает в интенсивном режиме, чтобы сообщать о самом актуальном, активности избирателей, возможных нарушениях, и, конечно, чтобы сообщить результаты выборов.

Если ты заметил что-либо интересное, или какое нарушение, пиши или шли фото на info@liepajniekiem.lv.

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Активность избирателей очень высокая; серьезных нарушений нет

Активность избирателей к 20 часам превысила общую активность в предыдущие выборы

Трансляция:

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20:11

Активность избирателей к 20 часам превысила общую активность в предыдущие выборы

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20:05

На выборах в самоуправление к 20 часам проголосовало уже 22 211 или 48,44% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

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19:29

В избирательном участке в Олимпийском центре проголосовало больше половины из тех, кого ждали. В настоящее время все спокойно.

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19:20

Один лиепайчанин около половины пятого в участке в 7 школе был неприятно удивлен, когда к нему обратились на русском языке. На вопрос почему на русском, он получил ответ, что обращавшаяся к нему женщина представляет "Согласие". А на вопрос, не надо ли согласенцам знать госязык, ответа он не получил. Лиепайчанин также порталу сказал, что пожалуется в ЦИК. Ее председатель Симона Петровица отметила, что она подобной информации не получала. Но, скорей всего, говорящая на русском языке женщина была наблюдателем.

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17:36

Работники участка в 6 школе 2 раза заметили, что пожилые люди в конверт кладут все списки кандидатов. Этим людям объяснили, что в коверте может быть лишь один список кандидатов.

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17:17

В участке в начальной школе Эзеркраста один избиратель был удивлен, узнав, что срок действия его паспорта завершился еще в 2014 году. Проголосовать он, конечно, не смог.

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16:38

Активность избирателей в этом году значительно выше, ччем 4 года назад, когда в Лиепае до 16 часов проголосовали 34,11% избирателей. В этом году - 39,48%!

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16:38

90 летняя Ирма Мейере, прочитав о кандидатах, своим близким сказала, что голосовать надо не за тех, кто симпатичен, а за тех, кто умный и образованный!

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16:05

Активность избирателей в Лиепае составила уже 38,78%!

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16:00

Большая часть лиепайских кандидатов в депутаты незадолго до 22 часов, когда будут закрываться участки, начнут собираться в своих партийных бюро, чтобы дождаться результатов. Две партии это планируют делать в гостиницах, а одна - в "Наминсе", а еще одна сделает это дома у одного из своих кандидатов.

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15:42

Черная кампания в Лиепае продолжается и в день выборов.У одного дома на ул. Ганибу повешен снимок одного кандидата с надписью: "Убийца моей бабушки" и призыв не голосовать за конкретный список. Госполиция про это информирована. Пока что, это единственный подобного рода инцидент в Лиепае.

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15:26

Часть лиепайчан, которым надо голосовать в "Лиелайс дзинтарс",по привычке щли в Дом латышского общества. Узнав об этом, некоторые шли в концертный зал, а часть уже не шла голосовать, говоря, что им пора спешить на работу.

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14:31

В Гробине и Дурбе у избирательных участках говорят об ущербе, нанесенном заморозками.

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14:08

В некоторых участках в Лиепае пожилые люди забыли дома очки, и просят помочь поставить крестик своим кандидатам. Но сотрудникам участков это делать нельзя. В Лиепайском университете эту проблему решили - предоставив пожилым людям лупу.

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13:54

Как рассказала Петровица, активность везде была высока: "Активность больше, чем четыре года назад. Особенно в участке в 3 школе, 15 школе и в 7 школе. "

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12:40

Esmu savu izvēli izdarījis un nobalsojis!Nesēdi malā ,neklusē,ej un nobalso pic.twitter.com/qMM21oeB2D — Ivo Fomins (@ivofomins) June 3, 2017

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11:34

И в Зеленой роще пенсионерка не смогла разглядеть за кого голосовать. Поставила крестики наугад.

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11:06

На участке в 8 школе один пенсионер не смог из-за слабого зрения прочесть, что написано в бюллетенях. В свою очередь, другой избиратель хотел проголосовать, предъявив водительские права. Это не разрешено.

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10:17

Nobalsots! Iespēju diena.Piedalīšos divās-valsts un dzimtas.Vēlēšanas un kāzas.Eh,dieniņa...!!!:)) — Karina Tatarinova (@katatata9) June 3, 2017

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10:06

В Лиепае в этом году возможностью проголосовать зараннее воспользовалось больше человек, чем 4 года назад. Если в 2013 это сделали 3384 человека, то в этом году - 4310. В процентном отношении - 7,09% и 9,40%.

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9:55

В Гробине голосуют в летнем и спортивном настроении.

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8:47

Павел Юр говорит, что на выборы надо идти хотя бы потому, чтобы потом не пришлось сожалеть.

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8:12

По данным Центральной избирательной комиссии, в первый час в Лиепае проголосовали 368 человек.

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7:32

В избирательном участке в 10 школе уже сразу после 7 часов первой проголосовавшей стала Элза Ланге, которая всегда участвует в выборах. "Хороша та работа, которая сделана", поясноила она. В участке проголосовала также Алида Самусевич с мужем, которым уже в 8 надо было идти наработу. Гражданский долг выполнен!

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7:02

Здесь ответы на все самые существенные вопросы.

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7:01

Те, кто еще не решил за кого голосовать, могут ознакомиться с партиями и кандидатами.

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7:00

Двери открыли избирательные участки.

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6:55

Часть лиепайчан уже проголосовала, и активность составила 9,40 %.

В Лиепае активность избирателей составила 9,40% https://t.co/6uOoUL42xM

— liepajniekiem.lv (@liepajniekiemlv) June 2, 2017