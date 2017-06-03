Текстовая трансляция: Избирательные участки открыты!

Ключевые слова выборы

Наступил день выборов в самоуправление! Портал liepajniekiem.lv, как обычно в день выборов работает в интенсивном режиме, чтобы сообщать о самом актуальном, активности избирателей, возможных нарушениях, и, конечно, чтобы сообщить результаты выборов.

Если ты заметил что-либо интересное, или какое нарушение, пиши или шли фото на info@liepajniekiem.lv.

Трансляция:

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7:02

Здесь ответы на все самые существенные вопросы.

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7:01

Те, кто еще не решил за кого голосовать, могут ознакомиться с партиями и кандидатами.

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7:00

Двери открыли избирательные участки.

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6:55

Часть лиепайчан уже проголосовала, и активность составила 9,40 %.

В Лиепае активность избирателей составила 9,40% https://t.co/6uOoUL42xM

— liepajniekiem.lv (@liepajniekiemlv) June 2, 2017