Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Суббота, 3. июня

+9°C
Ветер: Z 2.2 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Ineta, Inta, Intra

Текстовая трансляция: Избирательные участки открыты!

Ключевые слова выборы

Наступил день выборов в самоуправление! Портал liepajniekiem.lv, как обычно в день выборов работает в интенсивном режиме, чтобы сообщать о самом актуальном, активности избирателей, возможных нарушениях, и, конечно, чтобы сообщить результаты выборов. 

Если ты заметил что-либо интересное, или какое нарушение, пиши или шли фото на info@liepajniekiem.lv

 

Трансляция:

_____________
7:02
          Здесь ответы на все самые существенные вопросы. 

 

_____________
7:01 
          Те, кто еще не решил за кого голосовать, могут ознакомиться с партиями и кандидатами. 

 

_____________
7:00
          Двери открыли избирательные участки. 

_____________
6:55
          Часть лиепайчан уже проголосовала, и активность составила 9,40 %.  

 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!