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Текстовая трансляция: Подсчитаны голоса во всех участках!  (13)

Ключевые слова выборы

Наступил день выборов в самоуправление! Портал liepajniekiem.lv, как обычно в день выборов работает в интенсивном режиме, чтобы сообщать о самом актуальном, активности избирателей, возможных нарушениях, и, конечно, чтобы сообщить результаты выборов. 

Если ты заметил что-либо интересное, или какое нарушение, пиши или шли фото на info@liepajniekiem.lv

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Активность избирателей очень высокая; серьезных нарушений нет
Больше половины избирателей отправились в участки
Политические силы не торопятся делить шкуру неубитого медведя 

 

 

 

Трансляция:

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3:23
          В Лиепае подсчитаны голоса во всех участках! Предварительные результаты свидетельствуют, что у Лиепайской партии 31,26%, ЛОР-29,15%, "Согласия" - 19,58. У остальных меньше 4%. Это означает, что у Лиепайской партии будет в думе 6 мест, у ЛОР - 5, а у "Согласия" - 4 места. Янис Вилнитис с командой сохранил свои позиции, а вот "Согласие" отняло одно место у Лиепайской партии.

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2:39
          Подсчитаны голоса в Приекульском крае. Национальное объединение - 55,73%, Латвийское объединение регионов - 28,34%, LZS/"Vienotība" - 13,91%. Распределение мест - 9, 4, 2. 

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2:23
          В Лиепае результаты подсчитаны в 20 из 21 участка. У Лиепайской партии 34,38%, у ЛОР-29,43%, у "Согласия" - 18,74%. У остальных меньше 4%.

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1:22
          В Лиепае результаты подсчитаны в 17 из 21 участка У Лиепайской партии 34,38%, у ЛОР -31,00%, у "Согласия" - 14,75%, Национального объединения - 4,21%.  

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1:01
          В Лиепае результаты подсчитаны в 15 из 21 участкаУ Лиепайской партии 34,08%, у ЛОР-30,67%, у "Согласия" - 15,50%, Национального объединения - 4,17%. 

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0:46
          В Лиепае результаты подсчитаны в 14 из 21 участка.  У Лиепайской партии 33,95%, у ЛОР - 30,51%, у "Согласия" - 15,81%, Национального объединения -4,04%. 

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0:30
          Лидеры партий пока не готовы комментировать результаты опросов избирателей.
Политические силы не торопятся делить шкуру неубитого медведя 

 _____________
23:44

 

_____________
22:09
Общая активность избирателей в Лиепае - 50,86%.

_____________
21:30
          Полчаса до закрытия участков!

_____________
20:44
          Военный городок. Снова одна избирательница пришла не в тот участок. Несколько раз здесь хотели проголосвать люди, которые тут не задекларированы. 

_____________
20:11
          Активность избирателей к 20 часам превысила общую активность в предыдущие выборы

_____________
20:05        
          На выборах в самоуправление к 20 часам проголосовало уже 22 211 или 48,44% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. 

_____________
19:29 
         В избирательном участке в Олимпийском центре проголосовало больше половины из тех, кого ждали. В настоящее время все спокойно. 

_____________
19:20
          Один лиепайчанин около половины пятого в участке в 7 школе был неприятно удивлен, когда к нему обратились на русском языке. На вопрос почему на русском, он получил ответ, что обращавшаяся к нему женщина представляет "Согласие". А на вопрос, не надо ли согласенцам знать госязык, ответа он не получил. Лиепайчанин также порталу сказал, что пожалуется в ЦИК. Ее председатель Симона Петровица отметила, что она подобной информации не получала. Но, скорей всего, говорящая на русском языке женщина была наблюдателем.  

_________
17:36
          Работники участка в 6 школе 2 раза заметили, что пожилые люди в конверт кладут все списки кандидатов. Этим людям объяснили, что в коверте может быть лишь один список кандидатов.

_____________
17:17
          В участке в начальной школе Эзеркраста один избиратель был удивлен, узнав, что срок действия его паспорта завершился еще в 2014 году. Проголосовать он, конечно, не смог.

_____________
16:38
         Активность избирателей в этом году значительно выше, ччем 4 года назад, когда в Лиепае до 16 часов проголосовали 34,11% избирателей. В этом году - 39,48%! 

_____________
16:38
          90 летняя Ирма Мейере, прочитав о кандидатах, своим близким сказала, что голосовать надо не за тех, кто симпатичен, а за тех, кто умный и образованный!

          

_____________
16:05
          Активность избирателей в Лиепае составила уже 38,78%! 

_____________
16:00
          Большая часть лиепайских кандидатов в депутаты незадолго до 22 часов, когда будут закрываться участки, начнут собираться в своих партийных бюро, чтобы дождаться результатов. Две партии это планируют делать в гостиницах, а одна - в "Наминсе", а еще одна сделает это дома у одного из своих кандидатов.

_____________
15:42
          Черная кампания в Лиепае продолжается и в день выборов.У одного дома на ул. Ганибу повешен снимок одного кандидата с надписью: "Убийца моей бабушки" и призыв не голосовать за конкретный список. Госполиция про это информирована. Пока что, это единственный подобного рода инцидент в Лиепае. 

_____________
15:26
          Часть лиепайчан, которым надо голосовать в "Лиелайс дзинтарс",по привычке щли в Дом латышского общества. Узнав об этом, некоторые шли в концертный зал, а часть уже не шла голосовать, говоря, что им пора спешить на работу. 

_____________
14:31
          В Гробине и Дурбе у избирательных участках говорят об ущербе, нанесенном заморозками. 

_____________
14:08
          В некоторых участках в  Лиепае пожилые люди забыли дома очки, и просят помочь поставить крестик своим кандидатам. Но сотрудникам участков это делать нельзя. В Лиепайском университете эту проблему решили - предоставив пожилым людям лупу. 

_____________
13:54
          Как рассказала Петровица, активность везде была высока: "Активность больше, чем четыре года назад. Особенно в участке в 3 школе, 15 школе и в 7 школе. "

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12:40

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11:34
          И в Зеленой роще пенсионерка не смогла разглядеть за кого голосовать. Поставила крестики наугад. 

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11:06
          На участке в 8 школе один пенсионер не смог из-за слабого зрения прочесть, что написано в бюллетенях. В свою очередь, другой избиратель хотел проголосовать, предъявив водительские права. Это не разрешено.

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10:17

 

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10:06
          В Лиепае в этом году возможностью проголосовать зараннее воспользовалось больше человек, чем 4 года назад. Если в 2013 это сделали 3384 человека, то в этом году - 4310. В процентном отношении - 7,09% и 9,40%. 

_____________
9:55
         В Гробине голосуют в летнем и спортивном настроении. 

           

_____________
8:47
          Павел Юр говорит, что на выборы надо идти хотя бы потому, чтобы потом не пришлось сожалеть.

          

_____________
8:12
          По данным Центральной избирательной комиссии, в первый час в Лиепае проголосовали 368 человек.  

_____________
7:32
          В избирательном участке в 10 школе уже сразу после 7 часов первой  проголосовавшей стала Элза Ланге, которая всегда участвует в выборах. "Хороша та работа, которая сделана", поясноила она. В участке проголосовала также Алида Самусевич с мужем, которым уже в 8 надо было идти наработу. Гражданский долг выполнен!

          

_____________
7:02
          Здесь ответы на все самые существенные вопросы. 

 

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7:01 
          Те, кто еще не решил за кого голосовать, могут ознакомиться с партиями и кандидатами. 

 

_____________
7:00
          Двери открыли избирательные участки. 

_____________
6:55
          Часть лиепайчан уже проголосовала, и активность составила 9,40 %.  

 

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