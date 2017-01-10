Пенсионер Янис Приеде-Приедитис знает всех кошек в районе сельхозтехники, поскольку долгие годы их кормит и заботится об их жилищах. Он говорит, что многие местные подкармливают животных, но есть и такие, которые жестоко обращаются.

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Гробинчанин Янис Приеде-Приедитис встревожен отношением людей к бездомным кошкам. Он говорит, что летом кто-то животных безжалостно проколол шампурами, а в ноябре – примерно 10 отравил.

"У нас стал орудовать садист", – говорит Янис, который живет в районе предприятия "Сельхозтехника" и заботится об обитающих на ул.Яунатнес бездомных кошках. Летом он заметил, что трое котят "нанизаны на шампур как шашлык". В свою очередь, в ноябре началась эпопея с отравой. "Какой-то ужасный, медленно действующий яд, заставлял бедных животных мучиться несколько дней, даже недель, пока они не скончались", – о произошедшем поведал гробинчанин. В целом подобным образом скончалось около 10 кошек, и взрослых, и маленьких.

"Куда смотрит общество защиты животных? Мне говорили, что на нашей же улице живет представительница этого общества, но никакой реакции с ее стороны я не замечал, – с возмущением говорит Янис. – Судьба этих бедных, брошенных животных, никого не интересует, хотя мы, люди, должны взять на себя за это ответственность. Поскольку это брошенные людьми кошки, которые с годами расплодились, еще сегодня их выбрасывают к мусорным контейнерам".

Янис считает, что полиция самоуправления и представители местной власти описанное им должны расследовать и привлечь к ответственности "это чудовище". Подозрения, кто это мог сделать, у него есть, но доказать он не может. "Первых отравили двух моих самых любимых кошек. У каждого ведь свое субъективное мнение, но, по-моему, это было направлено против меня – хотят насолить. Знают, что я этих кошек люблю", – поведал Янис.

Старший инспектор полиции самоуправления Гробинского края Марек Божис подтвердил, что летом был получен вызов в район сельхозтехники, где жестоко обращались с кошками. "Мне показали одного котенка, но я не берусь судить, умер ли он столь мучительной смертью", – говорит инспектор. Он беседовал с человеком, на которого указали как на подозреваемого, но "тот, конечно, не признался". Янис не скрывает, что тогда указал на одного мужчину, но впоследствии сам пришел к выводу, что он не мог быть истинным виновным.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 10 января.