Созданное депутатами от оппозиции Лиепайской думы и их единомышленниками в январе общество "Лиепайчане", которое примет участие на предстоящих летом выборах Лиепайского самоуправления, в начале марта запланировало открыть свое бюро.
Депутат Янис Вилнитис поведал, что бюро будет местом, где смогут встретиться единомышленники и обсудить актуальные вопросы. Штаб-квартира "Лиепайчан" будет находиться по соседству с открытым в "Ромас дарзс" бюро "Единства".
Задумано, что свое бюро общество откроет 2 марта, когда намечается подписать также договор о сотрудничестве с политической организацией Латвийское объединение регионов о совместном участии в выборах Лиепайской думы.
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