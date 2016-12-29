У песика новая жизнь

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Ричи наконец-то нашел себе дом, – перед самым Рождеством сообщила заведующая приютом для животных "Лаувас сирдс" Нора Брудере. Теперь собака с печальной судьбой довольна жизнью в Гавиезе.

В "Курземес вардс" уже писалось, что такая участь, как Ричи, не постигала еще ни одну собаку приюта. Впервые он в "Лаувас сирдс" попал летом прошлого года, когда его бросили хозяева. Люди дважды брали собаку, но в обоих случаях от него вновь отказались – один раз отвезли в лес и оставили там, второй раз его привезли обратно в приют.

В своем новом доме в Гавиезе Ричи живет уже с 16 декабря, но учитывая предыдущий, мягко выражаясь, суровый опыт, работники приюта не спешили делиться добрым известием. Только после того, как приют "Лаувас сирдс" получил присланное новой хозяйкой видео, в котором видно, что Ричи чувствует себя хорошо и у него сложилось взаимопонимание с двумя другими псами, живущими в этом доме, работники приюта решили сообщить об этом.

"Небольшую заслугу в этом имеет и ваш бывший коллега Рихард Лесин", – ответила Н.Брудере на вопрос, как собака встретилась с новыми хозяевами. Именно Рихард помог найти этих людей, и работники приюта уверены в том, что это ответственные люди