У улицы Лачплеша расписной тротуар

После дождя более яркий, в сухую погоду не такой выразительный, но зато красочный – таким создается новый тротуар.

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Красноватый в середине, черно-серый по краям – такой создается новый тротуар на ул.Лачплеша, где его мостят на участках между улицами Райня и Тиргус и улицами Райня и Алдару.

В прошлом году такой орнамент уже был создан на участке между улицами Басейна и 1905 года. Роспись создана как напоминание об исторических тротуарах Новой Лиепаи, которые были вымощены из красного кирпича в середине и малых булыжников по краям, – рассказала архитектор стройуправы Новой Лиепаи Ивета Ансоне. До сих пор тротуары приводились в порядок лишь на главных улицах этого района – Ригас, Бривибас, Тиргус, 1905 года и еще некоторых, а ряд тротуаров малых улочек были ухабистыми, на некоторых были следы асфальтных слоев и в результате земляных работ был нарушен их орнамент. А новые тротуары до этого, кроме ул.Ригас, в основном создавались из серых бетонных кирпичиков. В дальнейшем, при проведении ремонта тротуаров, в исторических рабочих кварталах Новой Лиепаи, вероятнее всего, будут использовать узоры, подобно тому, как сейчас на ул.Лачплеша, – рассказала архитектор.

Правда, замечалось, что с годами цвета бетонных кирпичиков блекнут и тротуары снова становятся серыми, но И.Ансоневыразила надежду, что технология производства этих кирпичиков в наши дни улучшилась и вместе с тем, краски стали более устойчивыми.

Лиепайские тротуары в основном мостят бетонными кирпичиками, производимыми в ООО "Брикерс" – производителя выбирает тот, кто победил в конкурсах мощения, в этом случае строительные работы выполняет ООО "А-ланд", – поведал руководитель отдела инфраструктуры улиц коммунального управления Мартиньш Якобсонс. По его словам, используемые в Новой Лиепае бетонные кирпичики не представляют собой ничего особого, они со стандартной гарантией – "от двух до пяти лет".

Продолжать ремонт тротуаров новолиепайских улиц в этом году не предвидится, кроме участка ул.1905 года напротив 5-й средней школы.