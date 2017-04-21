Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Пятница, 21. апреля

+6°C
Ветер: R 12.3 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Anastasija, Marģers

У улицы Лачплеша расписной тротуар

Ключевые слова тротуар | ремонт улиц

Красноватый в середине, черно-серый по краям – такой создается новый тротуар на ул.Лачплеша, где его мостят на участках между улицами Райня и Тиргус и улицами Райня и Алдару.

В прошлом году такой орнамент уже был создан на участке между улицами Басейна и 1905 года. Роспись создана как напоминание об исторических тротуарах Новой Лиепаи, которые были вымощены из красного кирпича в середине и малых булыжников по краям, – рассказала архитектор стройуправы Новой Лиепаи Ивета Ансоне. До сих пор тротуары приводились в порядок лишь на главных улицах этого района – Ригас, Бривибас, Тиргус, 1905 года и еще некоторых, а ряд тротуаров малых улочек были ухабистыми, на некоторых были следы асфальтных слоев и в результате земляных работ был нарушен их орнамент. А новые тротуары до этого, кроме ул.Ригас, в основном создавались из серых бетонных кирпичиков. В дальнейшем, при проведении ремонта тротуаров, в исторических рабочих кварталах Новой Лиепаи, вероятнее всего, будут использовать узоры, подобно тому, как сейчас на ул.Лачплеша, – рассказала архитектор.

Правда, замечалось, что с годами цвета бетонных кирпичиков блекнут и тротуары снова становятся серыми, но И.Ансоневыразила надежду, что технология производства этих кирпичиков в наши дни улучшилась и вместе с тем, краски стали более устойчивыми.

Лиепайские тротуары в основном мостят бетонными кирпичиками, производимыми в ООО &quot;Брикерс&quot; – производителя выбирает тот, кто победил в конкурсах мощения, в этом случае строительные работы выполняет ООО &quot;А-ланд&quot;, – поведал руководитель отдела инфраструктуры улиц коммунального управления Мартиньш Якобсонс. По его словам, используемые в Новой Лиепае бетонные кирпичики не представляют собой ничего особого, они со стандартной гарантией – &quot;от двух до пяти лет&quot;.

Продолжать ремонт тротуаров новолиепайских улиц в этом году не предвидится, кроме участка ул.1905 года напротив 5-й средней школы.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Общество

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!