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Учителю спорта в подарок компьютер

Ключевые слова сведбанк | компьютеры | учительница

АО "Сведбанк" в конце года вручило подарок – портативный компьютер учителю спорта Лиепайской городской 5-й средней школы им.Дружеского призыва, руководителю методического объединения учителей спорта города Бируте Тюриной.

Специалист по общественным отношениям Лиепайского управления образования Гунта Якобсоне рассказала, что призы выдающимся учителям Лиепаи АО "Сведбанк" дарит уже 16-й год. Бируту Тюрину за целенаправленную организацию работы методического объединения учителей спорта к награждению выдвинуло Лиепайское управление образования.

Она руководит методическим объединением с 2008 года, уделяя усиленное внимание обучению учителей, а также предоставлением возможности педагогам делиться своим опытом с привлечением лекторов из Государственного центра содержания образования, Литвы и других мест. Уже три года в работу методического объединения Б.Тюрина вовлекает педагогов окрестных краев. Благодаря ее сотрудничеству с Лиепайским управлением спорта, школьники нашего города активно участвуют в мероприятиях Олимпийского дня. По инициативе Б.Тюриной лиепайские учителя спорта два года подряд были лауреатами приза "Учитель спорта года Латвии", – рассказала Г.Якобсоне.

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