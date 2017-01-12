Уделяют внимание обледеневшим и гравийным улицам

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Заасфальтированный участок ул.Бернату чистильщики улиц солью посыпают бессмысленно – такая жалоба вчера поступила от одной жительницы на телефон редакции.

Несколькими кварталами далее корреспондент "Курземес вардс" увидела автомашину предприятия "Clean R", напарник водителя Янис Шимкевич показал карту и рассказал, что получено задание от коммунального управления посыпать смесью соли и песка проезжую часть гравийных и обледеневших улиц класса С и D. Гравийные улицы в этом районе, действительно, были покрыты льдом.

Руководитель зимней службы коммунального управления Нормунд Кайрис пояснил, что не все улицы класса С и D, а некоторые, в выборочном порядке, реагируя на жалобы жителей о скользких улицах, посыпаются смесью соли и песка. В любом случае, каждую жалобу проверяют, а затем решают, как поступить. В качестве примера он упомянул ул.Ракствежу, где снег утрамбован, образовался лед, и где ходит много людей. Но, выслушав жалобу об ул.Бернату, он сказал: "Классическая ситуация. Одному трудно пройти, и он жалуется на лед, а сосед жалуется, что мы работаем впустую". Корреспондент "Курземес вардс" на ул.Бернату видела, что заасфальтированный участок между улицами Доню и Лауку совершенно чистым не назовешь. Там были и обледеневшие участки. Так что работа чистильщиков была не напрасной. А мнения о необходимости посыпания, конечно, разные. Приходилось слышать мнение одного автоводителя, что зима есть зима, и просто все должны соблюдать осторожность