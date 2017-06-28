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Улучшение библиотечной работы

Ключевые слова библиотека

Представители Лиепайской центральной научной библиотеки приняли участие в первой встрече трансграничного проекта Латвии – Литвы "Модернизация библиотечных услуг и совершенствование системы в пограничном регионе" в рамках финансово поддерживаемой Евросоюзом программы "Interreg", которое состоялось в Елгавской городской библиотеке и на котором с партнерами по проекту – Елгавской и Шяуляйской библиотеками обсуждались реализация проекта и главные дела.

Руководитель регионального учебного центра Лиепайской центральной научной библиотеки Гита Шварце отметила, что главной идеей проекта является модернизация доступных в библиотеке услуг и расширение их многообразия путем внедрения новых технологий, разработки и введения современной системы самообучения языкам, а также развития освоения новых знаний.

В рамках реализации проекта до весны 2019 года новшества будут внедрены в Лиепайской центральной научной библиотеке и детской библиотеке "Вецлиепаяс рукис", где запланирована установка электронной системы безопасности и аппаратуры по самообслуживанию, приобретение игр для детей разных возрастов. Способствующих логическому мышлению, познаванию мира, развития творчества, а также организация публичных мероприятий для детей и их родителей, чтобы способствовать сплоченности и семейности. Проект будет укреплять сотрудничество между работниками Елгавской, Лиепайской и Шяуляйской библиотек. 

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