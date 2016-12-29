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Успехи юных техников

Ключевые слова детско-юношеский центр | соревнования

Занимающиеся моделированием участники технических кружков структурного подразделения "Лауминя" Лиепайского детско-юношеского центра пожинали лавры как в скоростных соревнованиях моделей автомобилей, так и в соревнованиях кораблей.

Участники кружка технического моделизма младших классов под руководством А.Бачи и участники кружка деревообработки под руководством Г.Граудиньша приняли участие в открытых скоростных соревнованиях инерционных деревянных автомоделей и в конкурсе дизайна автомоделей "Рипо ауто – зиемас светку каусс – 2016", которые проходили в средней школе Калнциемской волости. В соревнованиях стартовали 56 участников из Рижской школы творчества, из Талси, Броцени, Салдуса, Ливберзе, а также лиепайчане и хозяева.

Руководимая Арнисом Бачей команда в общем зачете заняла третье место. Лишь немного до медали не хватило участникам деревообрабатывающего кружка под руководством учителя Гунтара Граудиньша. 

Две команды лиепайчан принимали участие в проводимых Паргауйской гимназией соревнованиях моделей кораблей "Зиемассветку балва – 2016". Участники руководимого учителем Улдисом Скамарсом кружка судомоделизма на соревнования оправились с 26 моделями кораблей, команда учителя Гунтара Граудиньша – с 8 моделями кораблей. В соревнованиях стартовали 62 участника из Риги, Валмиеры, Бабите, Лиепаи и Таллина. Обе команды Лиепайского детско-юношеского центра завоевали 10 призовых мест. 

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