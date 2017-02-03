Около месяца назад в "Курземес вардс" писалось, что в редакцию обратилась долголетняя жительница дома на ул.Лиела, 12, которая и от имени других жильцов выразила озабоченность, что осыпающаяся штукатурка с фасада здания, находящегося на противоположной стороне двора (адрес ул.Лиела, 12а), может представлять опасность для прохожих. Владелец здания газете обещала, что ее представитель обследует ситуацию и, если будет нужно, будет действовать. К решению проблемы подключилась и городская стройуправа. Ее представитель пояснил, что специалисты стройуправы это здание обследовали еще раз и пригласили владельцев здания в комиссию по зданиям, деградирующим среду, которая им указала, какие мероприятия следует провести, чтобы здание было безопасно для окружающих жителей – упорядочить фасад, обеспечить, чтобы на территорию пустующего здания не могли проникнуть посторонние лица. Общими усилиями достигнут результат – в конце января фасад дома завешен специальной пленкой, что позволяет надеяться, что мимо здания теперь ходить безопасно.
Жители теперь могут не опасаться, что осыпающаяся штукатурка фасада может представлять опасность их здоровью.
Устранена опасность 03.02.2017
Ключевые слова недвижимость | безопасность
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