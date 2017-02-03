Устранена опасность

Жители теперь могут не опасаться, что осыпающаяся штукатурка фасада может представлять опасность их здоровью. Фото: Эгон Зивертс

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Около месяца назад в "Курземес вардс" писалось, что в редакцию обратилась долголетняя жительница дома на ул.Лиела, 12, которая и от имени других жильцов выразила озабоченность, что осыпающаяся штукатурка с фасада здания, находящегося на противоположной стороне двора (адрес ул.Лиела, 12а), может представлять опасность для прохожих. Владелец здания газете обещала, что ее представитель обследует ситуацию и, если будет нужно, будет действовать. К решению проблемы подключилась и городская стройуправа. Ее представитель пояснил, что специалисты стройуправы это здание обследовали еще раз и пригласили владельцев здания в комиссию по зданиям, деградирующим среду, которая им указала, какие мероприятия следует провести, чтобы здание было безопасно для окружающих жителей – упорядочить фасад, обеспечить, чтобы на территорию пустующего здания не могли проникнуть посторонние лица. Общими усилиями достигнут результат – в конце января фасад дома завешен специальной пленкой, что позволяет надеяться, что мимо здания теперь ходить безопасно.

Автор: liepajniekiem.lv

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