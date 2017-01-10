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Утка вернулась домой

Ключевые слова птицы | приют для животных

Фото: Публичное

Мускусная утка, которая на прошлой неделе отправилась в "самоволку" по Чертовой деревне, а затем попала в приют для животных, вернулась домой.

Оказалось, что птица сбежала из одного дома на ул.Намдару, где хозяева держат кур и уток. В то же утро, когда известие о приключениях утки были опубликованы в газете "Курземес вардс", владелец прибыл за ней, – поведала заведующая приютом для животных "Лаувас сирдс" Нора Брудере. Если бы  этого не произошло, то мускусная утка отправилась бы в минизоосад общества "Дижванаги" в Гробинской волости.

Новые, связанные с птицами невзгоды, в приюте "Лаувас сирдс" пока что решать нет необходимости, но работники приюта готовы к такому повороту, поскольку с наступлением морозов жители сообщают о якобы вмерзших в лед лебедях. В этом году таких звонков еще не было, но, судя по опыту прошлого года, они, вероятнее всего, будут, – говорит Н.Брудере. Поэтому она призывает жителей прислушаться к тому, что говорят орнитологи и работники пожарно-спасательной службы: случаи, когда птица вмерзает в лед и все еще остается живой, даже если это теоретически возможно, крайне редки.

"Мы призываем жителей не тревожиться, если они увидят на льду лебедя, поскольку это не означает, что птица вмерзла в лед. Например, понаблюдав за птицей в течение продолжительного времени, можно убедиться, что птица сама способна двигаться и улететь", – сообщает ГПСС.

"Неизвестен ни  один случай, когда птица бы вмерзла в лед", – ранее корреспонденту "Курземес вардс" поведал орнитолог Руслан Матрозис, который специализируется именно на исследовании водоплавающих птиц. "Только мертвая птица может вмерзнуть в лед", – отметил он. 

Н.Брудере рассказала, что к хозяевам вернулись также обе собаки, которые были напуганы новогодним салютом.

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