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Вчера для пациентов и персонала детского отделения психоневрологической больницы "Пиеюрас слимница" утро было насыщенным щедрыми сюрпризами и неожиданной радостью. В ожидании Рождества порадовать подарками детей, которые этот праздник должны провести в больнице, пришли гости. Представители Лиепайского клуба "Ротари" привезли несколько ящиков с красивыми книгами, юные хоккеисты вместе с главным тренером Игорем Лебедевым принесли три мешка с медвежатами и другими мягкими игрушками, которые собрали на льду во время матча "Летающие медвежата". В свою очередь, от предприятия "Лиепаяс энергия" дети получили развивающие игры.

После поздравлений дети активно помогали складывать на полку новые книги. Потом они читали стишки, пели песенки и получили приготовленные Сигитой Евглевской кульки со сладостями.

Привезенные Лиепайским клубом "Ротари" книги послужат основой для библиотеки детского отделения. На каждой книге есть наклейка, которая указывает на то, кто их подарил. Президент клуба "Ротари" нашего города Зигурд Кирхнерс рассказал, что миссией клуба является оказание помощи не только в праздники, но и в будни. "Подарить книги детскому отделению было нашей инициативой, – пояснил он. – Ее одобрило издательство "Звайгзне АБЦ", и мы привезли книги стоимостью 1000 евро. Думаем о пожертвовании также для библиотеки взрослых пациентов этой больницы".

Няня детского отделения Сандра Медне, которая подбадривала робких пациентов, считает это очень ценным подарком. Находящиеся в больнице дети с удовольствием листают иллюстрированные книги, некоторые берут их с собой в палату, чтобы там почитать их. Няня по вечерам тоже читает детям книжки, а теперь у них будет еще больше красивых, ярких книг, чтобы листать их вместе с пациентами. "Есть дети, которым не очень нравится читать книжки, но у нас установилась такая традиция, что мы вместе читаем и детям это очень нравится"