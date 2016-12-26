Ключевые слова азартные игры | зависимость

Зависимость. От алкоголя. От наркотиков. И от азартных игр. Несчастье, от которого страдает и сам человек и его близкие. Один из тех, кому удалось преодолеть самого себя – Юрис (имя изменено). Как он сам говорит, он уже 11 месяцев в “ясном уме”, и желает поделиться своим опытом, как помочь другим.

С подросткового возраста

На вопрос, как он попал в плен азартных игр, мужчина рассказывает: “Мой рассказ начался в 16 лет, когда с друзьями пошул в игорный зал, где сделал первые ставки и получил первый выигрыш.

После первого успеха, он продолжил ходить на игральные автоматы. За год у юноши сменился круг знакомств: “Познакомился с такими, у кого имелись проблемы с азартными играми”.

“Через пару лет это уже стало буднями,” он продолжает рассказ: “Перед любым праздником, как только появлялись деньги, мы шли отдыхать в игровые залы. В то же время появились первые кредиты, чтобы можно было только сыграть”. Когда открылись первые ломбарды, туда несли электроприборы, чтобы имелись деньги для ставок.

На вопрос, имел ли он выигрыши, Юрис сразу же ответил: “Конечно, нет! Каждый раз, идя в зал, я понимал, что близок к краху, что сам себе копаю яму, поскольку долги лишь росли. Когда я играл, у меня были лишь три эмоции: гнев, злость и агрессия. У зависимых от азартных игр есть фантазия, что вот-вот будет большой выигрыш, и смогу отдать тогда все долги, завершу играть и буду жить счастливо.”

Учится прислушиваться

Ну вот уже почти год, как Юрис не играет в азартные игры: “Вот уже 11 месяцев я в ясности. Именно так мы это называем.”

И продолжает: “но я понимаю, что еще на протяжении нескольких лет мне придется сталкиваться с вызванными игрой проблемами. Это возврат кредитов. Но также придется столкнуться и с физическими и юридическими лицами – семьей друзьями. Мне надо признаться, что я больной человек.”

В Вецмилгрависе Юрис прошел Миннесотскую программу: "Это программа для токсикоманов, наркоманов, и длялюдей с другими зависимостями. После всего случившегося тяжело вернуть доверие людей. Поэтому я сейчас живу сегодняшним днем." В настоящее время Юрис руководит группой поддержки для анонимных игроманов.

На вопрос, как изменилась его жизнь за последний год, когда он больше не играет, мужчина рассказывает: "Раньше у меня был лишь гнев, агрессия, я всех обманывал, сам себя ненавидел. После этой программы я изменился. За время программы я впервые начал прислушиваться к другим и к себе, и понял, что у меня есть свое мнение, что я не подктролен зависимости."