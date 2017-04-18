Ключевые слова liepajniekiem.lv

На этой неделе портал liepajniekiem.lv отмечает 15-ый день рождения. Уже 15 лет мы пишем о том, что происходит в нашем городе и за его пределами.

Помнишь ли ты, что делал вдалеком 2002 году? Какие сайты ты посещал, мог ли вообще свободно входить в интернет? Пользуешься ли ты до сих пор floppy дисками?

На этой неделемы празднуем! Чтобы сделать эту праздничную неделю еще более веселой, мы хотим поделиться праздником с вами, и пригласить всех на праздничную игру, в которой подарки получите вы! Стартв 12 часов, а больше информации здесь.

И как всегда, мы открыты и для пожеланий и для конструктивной критики!