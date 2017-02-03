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В больнице введен карантин гриппа

Ключевые слова грипп | больница | карантин

Так как ширится заболевание острыми вирусными инфекциями, в том числе гриппом, в Лиепайской региональной больнице введен карантин гриппа. Специалист по общественным отношениям Лиепайской региональной больницы Индра Грасе пояснила, что во время карантина по возможности будет ограничен поток посетителей и людей просят без особой нужды больницу не посещать.

В основном это относится к тем, кто навещает пациентов. "Такая осторожность позволяет уберечь как самих посетителей, так и пациентов, особенно с ослабленной иммунной системой, например, находящихся в хирургических отделениях", – пояснила И.Грасе. 

Она советует лучше по телефону связаться с лечащим врачом, если возникнет такая необходимость. Врач решит, можно навестить пациента или нет. Товары гигиены, продукты и другое можно передать пациенту при посредничестве персонала. Особая просьба относится к маленьким посетителям больницы – детей в больницу брать с собой не следует, так как у них иммунитет слабее, чем у взрослых, поэтому дети подвергнуты большему риску заболеть гриппом. 

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